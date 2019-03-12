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В ЕС оценивают ситуацию с Brexit как неопределенную

13.03.2019 12:57 — Разное | Интерфакс  
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Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что голосование 12 марта в британской Палате общин не развеяло неопределенность ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза.

"Вчерашнее голосование в Палате общин продлило большую неопределенность. Мы вели переговоры по соглашению о выходе всегда вместе с Соединенным Королевством, и никогда - против него. Единственный способ упорядоченного выхода основывается на этом соглашении", - сказал М.Барнье в среду, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге в дебатах о Brexit.

По его словам, ЕС до конца переговоров останется уважительным, спокойным, решительным и единым в отношении другой стороны до конца этих переговоров.

"Мы будем защищать интересы союза и все права наших граждан", - подчеркнул главный переговорщик ЕС.

Палата общин британского парламента вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Как пишет агентство Bloomberg, провал правительственного соглашения повышает шансы на повторный референдум о Brexit, хотя пока ни правящая партия, ни оппозиция не поднимали этот вопрос.

 
 
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Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что голосование 12 марта в британской Палате общин не развеяло неопределенность ситуации с выходом...
 
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