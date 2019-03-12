Кастинг на белорусскую озвучку героев "Секса в большом городе" подошел к концу: свои голоса героям первого эпизода культового сериала подарят 6 участников и участниц. В очном кастинге приняло участие 50 человек. Работа над озвучкой начинается уже сегодня, а премьера сериала "Секса в большом городе" по-белорусски состоится в начале апреля: увидеть первый эпизод можно будет на видеосерсисе VOKA в разделе "CINEVOKA – кино по-белорусски" .



В кастинге победили: Татьяна Гладкая (Керри), Елена Ледохович (Саманта), Олеся Левкович (Миранда), Анна Липай (Шарлотта), Александр Крапиневич (Мистер Биг), Андрей Лещинский (Стенфорд).

За время проведения открытого конкурса организаторы кастинга получили 417 заявок. В финал прошли 50 лучших: 14 молодых людей и 36 девушек. В списке финалистов фигурировали и достаточно хорошо знакомые белорусам имена и узнаваемые голоса: например, самая первая участница детского "Евровидения" от Беларуси Ольга Сацюк. Или сразу три участника группы "Тяни-Толкай": Павел Клышевский, Павел Тараймович и Андрей Заяц.

В ходе очного кастинга участникам необходимо было не просто озвучить видеофрагмент из пилотной серии первого сезона сериала "Секс в большом городе" с участием выбранного персонажа, но и продемонстрировать умение подстроиться под "картинку" на экране и, что куда более важно, под характер своего героя или героини.

Быстрее всего организаторы и жюри проекта определились с кандидатами на мужские роли. А вот сложнее всего оказалось выбрать идеальные голоса для озвучки двух героинь сериала — Миранду и Шарлотту.

"Мы поздравляем всех победителей и желаем им интересной и удачной работы над озвучкой своих героев, чтобы все поклонники сериала "Секс в большом городе" и пользователи видеосервиса VOKA как можно скорее смогли оценить результат наших совместных усилий и услышать, как их любимые персонажи заговорят по-белорусски", — отметил заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании velcom Антон Бладик.

Победители конкурса уже готовятся приступить к озвучке героев пилотной серии "Секса в большом городе" на белорусском языке. Премьерный показ первого сезона состоится в апреле текущего года на видеосервисе VOKA в разделе "CINEVOKA – кино по-белорусски".