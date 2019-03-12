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Жители Колодищ жалуются на затопления улиц
Жители агрогородка Колодищи Минского района жалуются на затопления улиц, ямы и мусор, сообщает
"В микрорайоне Колодищи-2 на перекрестке улиц Светлой и Изумрудной подтопление проезжей части", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Машины не могут проехать, а что уж говорить о пешеходах. Еще подтоплена улица Гомельская. Вода практически у порога одного из домов", - отмечают местные жители.
Также они сетуют на отсутствие освещения на остановке "Улица Небесная", ямы на улице Военный Городок, неубранный мусор на ряде остановочных пунктов.
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Жители агрогородка Колодищи Минского района жалуются на затопления улиц, ямы и мусор, сообщает Миноблисполком. "В микрорайоне Колодищи-2 на перекрестке улиц...
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