Новости, сопутствующие подготовке главного события весеннего сезона в отечественной отрасли гостеприимства — международной весенней ярмарки туристских услуг "Отдых-2019", — свидетельствуют о том, что белорусский туризм уже никогда не будет прежним. Изменения грядут уже в этом году, и участникам рынка придется постараться, чтобы сохранить привлекательность своих предложений для взыскательных клиентов, а самим клиентам — подготовиться к тому, что за хороший современный сервис надо платить.

Если верить данным Белстата, услугами турфирм в Беларуси в прошлом году воспользовалось более 2,2 миллиона человек. За рубеж выехало 850,7 тысячи путешественников, чуть более половины из которых отправились за пределы СНГ и Евросоюза. Пятерка самых популярных у наших туристов стран оказалась предсказуемой, хотя акценты по сравнению с предыдущими годами несколько сместились: на первом месте Египет, на втором — Турция, на третьем — Украина, далее следуют Болгария и Россия. Казалось бы, изменить привязанности отдыхающих проблематично, но, как показывает успешное продвижение Грузии в течение последних нескольких лет, а вслед за ней и Албании, ничего невозможного нет. К примеру, в сезоне-2019 ожидаются любопытные предложения по отдыху в Азербайджане, Узбекистане и некоторых других странах постсоветского пространства. Профессионалы предсказывают, что у белорусов возрастет спрос на варианты вроде турецкого Кипра, предполагается увеличение полетной программы в Италию.

Ситуация с ранним бронированием пока не хуже, чем в прошлом году, так что сезон уж точно провальным не окажется. А вот напряженным и, возможно, несколько нервным — обязательно станет. Наиболее беспокойные туристы, например, уже давно интересуются, не подпортит ли летний отдых решение Евросоюза о подорожании шенгенской визы. Те, кто привык отдыхать на родине, опасаются, что II Европейские игры лишат возможности выбрать приемлемый по цене вариант времяпрепровождения из-за наплыва спортивных болельщиков. Кое-кто, прослышав о грядущих изменениях в законе "О туризме", любопытствуют: не приведут ли новые правила игры на рынке к существенному удорожанию услуг турагентств? А любители недорогих путешествий гадают: следует ли ожидать очередных отмен туров из-за банкротств российских операторов, как это было в прошлые годы? Многих также интересуют предложения по въездному и внутреннему туризму: не секрет, что безвизовый режим посещения страны через Национальный аэропорт Минск и на западе республики чудесным образом повлияли на развитие индустрии гостеприимства.



Многие, если не все, нюансы сезона-2019 прояснятся в ходе работы 22-й Международной весенней ярмарки туристских услуг "Отдых-2019", которую проводит Национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с министерством спорта и туризма с 3 по 6 апреля в Минске. Организаторы приглашают к участию в этом форуме все организации, которым есть что сказать и предложить клиентам и бизнес-партнерам. За месяц с небольшим до начала мероприятия согласие на участие уже дали компании из девяти стран, список продолжает пополняться.

Тематика выставки — путешествия (сезонный отдых, бизнес-туры, детский отдых, круизы, образовательные туры), медицинский туризм, экскурсионные программы, транспортные услуги, спортивный инвентарь, страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристические клубы, гостиничный сервис, товары для отдыха и спорта, а также карты, буклеты, путеводители и др. Программа ярмарки также предусматривает презентации, круглые столы, семинары по наиболее актуальным проблемам туристической отрасли.

22-я Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2019" пройдет с 3 по 6 апреля по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 14.

Контакты организаторов:

тел./факс:+375 17 334-11-92;

e-mail: tourfair@belexpo.by