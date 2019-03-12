"Кофе-арт" представят в Музее истории Минска

Кофе как источник вдохновения и средство изобразительного искусства - одно из открытий современных художников. Варьируя пропорцию и концентрацию сваренного или растворимого кофе, авторы создают "ароматные" шедевры, используя любимый напиток как альтернативу привычным акварели или маслу.

20 марта в Музее истории г. Минска (пл. Свободы, 15) открывается выставка картин известных белорусских художников, выполненные в уникальной технике "Кофе-арт". Выбор оригинальных полотен не случаен: каждое из них представляет определенное направление живописи – абстракционизм, соцреализм, супрематизм, примитивизм, экспрессионизм и сюрреализм.

Для полного погружения в историю белорусского искусства вы присоединитесь к увлекательной бриф-экскурсии от знаменитого "кочующего" экскурсовода Никиты Монича.