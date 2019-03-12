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Планетарий приглашает: классические программы, лекции и сферические фильмы

13.03.2019 12:07 — Разное | Интерфакс  
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Ежедневно, кроме понедельника, в планетарии, расположенном в минском парке имени Горького, проходят сферические фильмы, программы и лекции для малышей (от 4 лет), школьников и взрослых. Прикоснуться к тайнам звездного неба могут все желающие…

Планетарий приглашает: классические программы, лекции и сферические фильмы
13 марта, среда

12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

13.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)

14.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)

15.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)

16.00. "Темная материя" (сферический фильм, 12+)

17.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)

14 марта, четверг

11.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)

12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

13.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)

14.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)

15.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)

16.00. "Темная материя" (сферический фильм, 12+)

17.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)

15 марта, пятница

11.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)

12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

13.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)

14.00. "Возвращение на Луну навсегда" (сферический фильм, 12+)

15.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)

16.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)

17.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

18.00. "Майя. Наблюдатели Вселенной" (сферический фильм, 12+)

19.00. "Путь света" (сферический фильм, 12+).

20.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)

16 марта, суббота

12.00. "Мышаняты и Месяц" (сферический фильм, 4+)

13.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)

14.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)

15.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)

16.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)

17.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

18.00. "Призрак Вселенной" (сферический фильм, 12+)

19.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)

20.00. Трибуна ученого (12+)

17 марта, воскресенье

11.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)

12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

13.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)

14.00. "Темная материя" (сферический фильм, 12+)

15.00. "Майя. Наблюдатели Вселенной" (сферический фильм, 12+)

16.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)

17.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)

18.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)

Планетарий приглашает: классические программы, лекции и сферические фильмы

 
 
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Ежедневно, кроме понедельника, в планетарии, расположенном в минском парке имени Горького, проходят сферические фильмы, программы и лекции для малышей (от 4 лет),...
 
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