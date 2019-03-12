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Планетарий приглашает: классические программы, лекции и сферические фильмы
Ежедневно, кроме понедельника, в планетарии, расположенном в минском парке имени Горького, проходят сферические фильмы, программы и лекции для малышей (от 4 лет), школьников и взрослых. Прикоснуться к тайнам звездного неба могут все желающие…
12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
13.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)
14.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)
15.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)
16.00. "Темная материя" (сферический фильм, 12+)
17.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)
14 марта, четверг
11.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)
12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
13.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)
14.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)
15.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)
16.00. "Темная материя" (сферический фильм, 12+)
17.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)
15 марта, пятница
11.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)
12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
13.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)
14.00. "Возвращение на Луну навсегда" (сферический фильм, 12+)
15.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)
16.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)
17.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
18.00. "Майя. Наблюдатели Вселенной" (сферический фильм, 12+)
19.00. "Путь света" (сферический фильм, 12+).
20.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)
16 марта, суббота
12.00. "Мышаняты и Месяц" (сферический фильм, 4+)
13.00. "Два стеклышка: Удивительный телескоп" (сферический фильм, 12+)
14.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)
15.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)
16.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)
17.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
18.00. "Призрак Вселенной" (сферический фильм, 12+)
19.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)
20.00. Трибуна ученого (12+)
17 марта, воскресенье
11.00. "Как Месяц к Солнцу в гости ходил" (сферический фильм, 4+)
12.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
13.00. "Астрономия" (сферический фильм, 12+)
14.00. "Темная материя" (сферический фильм, 12+)
15.00. "Майя. Наблюдатели Вселенной" (сферический фильм, 12+)
16.00. "Мышата и Луна" (сферический фильм, 4+)
17.00. ПРЕМЬЕРА! "Звезда по имени Солнце" (сферический фильм, 12+)
18.00. "В глубины Вселенной" (сферический фильм, 12+)
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Ежедневно, кроме понедельника, в планетарии, расположенном в минском парке имени Горького, проходят сферические фильмы, программы и лекции для малышей (от 4 лет),...
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