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Итальянские школы перестанут принимать детей без справки о вакцинации

13.03.2019 12:07 — Разное | Интерфакс  
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Школьники в Италии не смогут посещать учебное заведение, не предоставив справку о сделанных необходимых прививках. Как уточняет "Би-би-си", дети до шести лет могут быть исключены из детского сада и школы, если не предоставят справку о вакцинации.

Детям от шести до 16 лет не могут запретить приходить в школу, но их родителям грозит штраф, если они не озаботятся вопросом прививок. Размер штрафа составит до 500 евро.

Новый законопроект был принят на фоне роста числа заболевших корью. Власти Италии подчеркивают, что с момента начала разработки документа количество привитых детей начало расти.

Итальянские дети должны перед поступлением в школу получить прививки от основных заболеваний, включая ветрянку, корь, полиомиелит, паротит (свинка) и краснуху.

 
 
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Школьники в Италии не смогут посещать учебное заведение, не предоставив справку о сделанных необходимых прививках. Как уточняет "Би-би-си", дети до шести лет могут...
 
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