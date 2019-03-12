Итальянские школы перестанут принимать детей без справки о вакцинации

Школьники в Италии не смогут посещать учебное заведение, не предоставив справку о сделанных необходимых прививках. Как уточняет "Би-би-си", дети до шести лет могут быть исключены из детского сада и школы, если не предоставят справку о вакцинации.

Детям от шести до 16 лет не могут запретить приходить в школу, но их родителям грозит штраф, если они не озаботятся вопросом прививок. Размер штрафа составит до 500 евро.

Новый законопроект был принят на фоне роста числа заболевших корью. Власти Италии подчеркивают, что с момента начала разработки документа количество привитых детей начало расти.

Итальянские дети должны перед поступлением в школу получить прививки от основных заболеваний, включая ветрянку, корь, полиомиелит, паротит (свинка) и краснуху.