Галина и Кио. 9 дней любви дочери генсека и почти волшебника

«Только раз бывает в жизни 18 лет...», — как бы с насмешкой пел голос с грампластинки в ЗАГСе. Восемнадцатилетний молодой человек женился на тридцатидвухлетней особе. Роспись была быстрой. Без гостей, без пышного платья, без застолий. На то были веские причины — под венец шла Галина Брежнева, дочь Леонида Ильича. А ведь папенька категорически запретил дочке не то что замуж выходить, но даже приближаться к малолетнему циркачу Игорю Кио. Но «такая-сякая ослушалась отца».

Многим, наверняка, со стороны казалось, что Игорь Кио мог быть не сильно искренним в этой связи — женщина старше, замужняя, с ребенком, но при этом дочь высокопоставленного чиновника. Расчет? Вовсе нет. Это действительно была любовь.

Игорь, можно сказать, знал Галину с детства. Она была супругой эквилибриста Евгения Милаева, всегда моталась с ним на гастроли в качестве костюмерши. Игорь же был из потомственной цирковой династии, рос на манеже, каждый день смотрел на циркачей, дрессировщиков, клоунов, гимнастов и... на Галину.

Она же приметила симпатичного паренька, только когда он возмужал и дорос до своего восемнадцатилетия. «Мы встретились взглядами и между нами пробежала искра, — вспоминал иллюзионист. — Начался роман. И нам было неважно, кто и что про нас будет говорить или думать. Конечно, по определенным обстоятельствам мы не афишировали наши отношения, но о них вскоре все равно стало всем известно. В том числе и Евгению Милаеву».

Когда обманутый супруг позвал Кио поговорить наедине, молодой иллюзионист все-таки немного испугался. Он думал, что его будут ругать, в худшем случае, бить, но никак не ожидал того разговора, который в итоге состоялся. Милаев по-дружески потрепал соперника по плечу и по-отечески произнес: «Игореша, моя Галя не лучше других баб. Я тебе по дружбе очень советую не связываться с ней...». Что мог подумать 18-летний юноша о таких словах зрелого мужчины? «Да он просто ревнует, вот и пытается запугать». Конечно, Кио увещеваний Милаева не услышал. Он продолжил видеться со своей Галей. Гастроли советского цирка в Японии расставили все по своим местам. Брежнева и Кио уже не прятались по углам, они ходили под ручку, как настоящая пара. Так они и были запечатлены на фотографиях, что легли прямиком на стол папеньки влюбленной Гали.

Брежнев негодовал. Он требовал от дочери послушания и возвращения к мужу. Послушалась ли Галя папу? Конечно, она его выслушала, а затем подала на развод с Милаевым и расписалась с Игорем Кио.

«Папа, прости!»

На следующий день после свадьбы «Голос Америки» трубил: «Галина Брежнева вышла замуж за сына артиста бродячего цирка». А спустя два дня Леонид Брежнев прочитал записку: «Папа, прости меня, я полюбила одного человека. Ему 25 лет».

Тем временем сам молодой человек наслаждался своим браком в одной из гостиниц города Сочи, куда цирк приехал на гастроли. Через 9 дней в номер Кио постучали. Новоявленному мужу Галины Леонидовны протянули телеграмму, в которой сообщалось, что его брак с Галиной Брежневой считается недействительным, так как был оформлен всего через 8 дней после развода с Евгением Милаевым. По закону после развода необходимо было выждать не менее 10 дней до оформления следующего брака.

Кио потом с горестью вспоминал, как «специально обученные люди» забрали Галю и увезли к папе, а у него отобрали паспорт и вернули уже без страницы со штампом о браке. Таким образом брак Игоря Кио и Галины Брежневой продержался всего 9 дней.

Но их любовная связь продолжалась и после вынужденного развода на протяжении еще четырех лет. Брежнев не оставлял попыток утихомирить свою любвеобильную дочь — дважды разведенку, упрашивал ее вернуться к Милаеву. За Кио же следили сотрудники КГБ. Но влюбленного иллюзиониста ничто не могло остановить. Даже угрозы. Как-то Кио отправился с цирком на гастроли в Одессу. Даже в «жемчужине у моря» он отчаянно скучал по своей Гале, поэтому в любой свободный день брал билет и летел к Брежневой в Москву.

И вот однажды, собираясь отправиться в очередную поездку к любимой, Игорь Кио получил приглашение на беседу с начальником Комитета госбезопасности. Генерал несколько часов рассказывал юному артисту цирка о том, как может измениться его жизнь, если он продолжит свои вылазки к бывшей жене. «Я тогда по молодости не понимал, насколько серьезные проступки совершаю и к чему они могли привести». Говорят, в аэропортах даже выдали негласное указание не продавать Игорю Кио авиабилеты.

Но Галина и Игорь все равно устраивали любовные встречи. Так продолжалось до тех пор, пока власть в стране не поменялась — Никита Хрущев уступил свое место Леониду Брежневу. В день избрания Леонида Ильича генсеком Галина сама позвонила Игорю и предложила окончательно расстаться...

Кио после романа с Галиной Брежневой был дважды женат. Последний брак оказался счастливым и продлился до конца его дней. Но, как замечали его друзья, он частенько с грустью вспоминал свою первую любовь Галину.

Говорят, Игорь Эмильевич за день до смерти посмотрел фильм о Галине, в котором его бывшая супруга была показана не лучшим образом. На следующий день у Кио подскочил сахар в крови. Спасти иллюзиониста врачи не смогли.