Заворотнюк и Ко. 6 известных женщин, ставших мамами после сорока

Многие звезды не афишируют свою беременность, но сохранить этот секрет могут лишь единицы, и Анастасия Заворотнюк — одна из них. Мало того что актриса не попала в объективы папарацци, когда находилась в положении, ей в течение четырех месяцев удавалось скрывать сам факт появления дочки. Лишь недавно «прекрасная няня» рассказала обо всем на странице своего Instagram, подписав совместное фото с мужем Петром Чернышевым и ребенком: «Знакомьтесь, Мила Чернышева». Оказывается, девочка родилась осенью 2018 года! Для 48-летнего фигуриста Мила — первенец. А для 47-летней Анастасии это уже третий ребенок. Кто еще из отечественных звезд решился на позднее материнство, рассказывает "АиФ".

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Илзе Лиепа — мама в 46

В 2015 году одной из горячих тем в СМИ стал скандальный развод Илзе Лиепы со своим вторым мужем: бизнесменом Владиславом Паулюсом. Их брак длился целых 14 лет, но красиво расстаться у экс-влюбленных не получилось. Когда дело дошло до раздела имущества, правило «не выноси сор из избы» тут же было нарушено обоими супругами. В интервью порталу Life.ru интеллигентная и обычно крайне сдержанная Илзе рассказывала о «свинском поведении» благоверного, который хочет отнять у нее дом. А тот (правда, уже в других СМИ) делился с общественностью подробностями личной жизни со звездой. И все же, несмотря на печальный финал этой лавстори, именно в браке с Паулюсом Лиепа впервые стала мамой. Дочь Надю она родила в 46 лет! Кстати, девочку экс-супруги тоже долго не могли поделить: Владислав обвинял Илзе в том, что она не дает ему видеться с ребенком. Но в конце 2017 года СМИ сообщали, что мужчина все же добился права чаще навещать дочку.

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Марина Могилевская — мама в 41

В интервью Могилевская призналась, что много лет была одержима идеей стать мамой. Жизнь без ребенка казалась ей абсолютно бессмысленной, но ни в первом, ни во втором браке актриса так и не смогла забеременеть. Чтобы не сойти с ума от навязчивой мысли, Могилевская полностью ушла в работу и, что называется, «отпустила ситуацию». Это дало свои плоды, в 2011 году у нее родилась долгожданная дочь Маша. Радостное событие произошло в один из крупнейших церковных праздников, — Преображение Господне — буквально за несколько дней до 41-летия самой Могилевской. Кто стал отцом девочки, неизвестно, ведь к моменту рождения Марии артистка была абсолютно свободной женщиной, да и сегодня она все еще не замужем.

Светлана Пермякова — мама в 40

Светлана Пермякова родила свою единственную дочь Варю в 2012 году, но имя отца ребенка раскрывать не спешила. Мужчина даже не появился на выписке актрисы из роддома, домой звезду «Интернов» увозил ее коллега по цеху Иван Охлобыстин с женой Оксаной. Скрытность Пермяковой объясняется очень легко, ведь в тот момент у 40-летней Светланы был бурный роман с собственным директором Максимом Скрябиным, которому исполнился лишь 21 год! Именно от него актриса и родила ребенка. Кстати, пара до сих пор вместе, правда, связывают их не романтические отношения, а чисто деловые. Не так давно они открыли детский театр «Эверетт». Светлана занимает там пост художественного руководителя, Максим — генерального директора, а их дочь Варя, которая в этом году заканчивает первый класс, играет на сцене «Эверетта» вместе с другими детьми.

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Лера Кудрявцева — мама в 47

Своего первого ребенка телеведущая родила в 19 лет и, кажется, больше не собиралась снова становиться мамой: сумасшедший график, в котором звезда жила с тех самых пор, как связалась с шоу-бизнесом, не предполагал никаких тайм-аутов. Однако знакомство с хоккеистом Игорем Макаровым все изменило. В 2013 году на их роскошной свадьбе гулял весь московский бомонд. Хотя Кудрявцевой на тот момент было 42 года, все ждали, что скоро Лера непременно возьмет декретный отпуск. Декрет действительно случился, но лишь спустя 5 лет. Свою беременность телеведущая тщательно скрывала до последнего момента и раскрыла карты лишь 13 августа 2018 года, рассказав о рождении дочки в Instagram. Девочку счастливые родители назвали Машей. Кстати, для Игоря Макарова это первый ребенок.

Эвелина Бледанс — мама в 43

Сыну Эвелины Бледанс Семену в апреле исполнится семь лет, а самой телеведущей — 50! Мальчик родился в 2012 году в браке артистки с продюсером Александром Сёминым, буквально через несколько месяцев после этого Эвелина рассказала, что у ребенка обнаружен синдром Дауна. Когда Бледанс находилась в положении, врачи предупреждали актрису об опасности столкнуться с этим заболеванием и даже предлагали сделать аборт, однако она наотрез отказалась. Семен с детства не обделен вниманием, свой первый рекламный контракт он получил, когда ему было всего 6 месяцев, кроме того, мальчик часто выходит в свет с Эвелиной или папой, несмотря на то, что несколько лет назад его родители развелись. Кстати, информацию о расставании с Александром Бледанс не афишировала практически год, создавая в своем Instagram иллюзию счастливой семейной жизни, но потом поняла, что пора расставить точки над i, и честно рассказала обо всем в интервью Андрею Малахову.