В Минске обсудили роль Беларуси в борьбе с глобальным потеплением

В рамках дискуссии «В поисках «зеленого квадрата», в которой приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного комитета по стандартизации, Белорусского государственного университета, а также отраслевые специалисты, ученые, экологи и представители ведущих СМИ Беларуси были обсуждены вызовы, которые возникли перед страной в контексте глобального потепления и меры, которые незамедлительно стоит предпринять для минимизации последствий изменения климата.



Фото: АиФ/ Евгений Гончар

Республика Беларусь одна из первых ратифицировала Парижское соглашение 2015 года, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Наша страна уже имеет четкий план действий: рационально использовать энергоресурсы и развивать возобновляемые, в том числе безуглеродные источники генерации.

Подводя итоги мероприятия, заместитель директора по общим вопросам Белорусского представительства АО ИК «АСЭ» Виктор БРИЧ сказал: «Сегодня мы обсудили и услышали возможности различных видов генерации для сокращения выработки СО 2 . И, я думаю, что все мы сойдемся во мнении, что нужно не выбирать между разными типами энергии, а сформировать эффективный баланс разных видов безуглеродной генерации. Конечно, у каждой страны будет свой уникальный «зеленый квадрат» с учётом ее экономических и социальных потребностей и климатических условий».

Финальным аккордом мероприятия стал показ первого фильма из документального цикла Wild Edens. Проект инициирован Госкорпорацией «Росатом» в 2018 году для трансляции на телеканале National Geographic. Цель проекта – привлечение внимания мировой общественности к проблеме глобального изменения климата. В основе проекта - съемка серии полнометражных документальных фильмов о нетронутых человеком уникальных местах, населенных животными и растениями, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобальных климатических изменений, при этом безуглеродная атомная энергетика может сыграть ключевую роль в решении этой проблемы.