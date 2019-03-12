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В Минске обсудили роль Беларуси в борьбе с глобальным потеплением

13.03.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске обсудили роль Беларуси в борьбе с глобальным потеплением
Фото из открытых источников

В рамках дискуссии «В поисках «зеленого квадрата», в которой приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного комитета по стандартизации, Белорусского государственного университета, а также отраслевые специалисты, ученые, экологи и представители ведущих СМИ Беларуси были обсуждены вызовы, которые возникли перед страной в контексте глобального потепления и меры, которые незамедлительно стоит предпринять для минимизации последствий изменения климата. 

В Минске обсудили роль Беларуси в борьбе с глобальным потеплением
Фото: АиФ/ Евгений Гончар

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Открывая мероприятие, директор информационно–просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр ШПАКОВСКИЙ отметил, что у большинства людей сложилось ошибочное представление о том, что такое глобальное потепление: «всего лишь» таяние ледников и затопление некоторых территорий, близких к океану. Многим кажется, что удалённые от «большой воды» страны глобальное потепление никак не коснется. Однако это не совсем верно. Во всем мире сейчас происходит разбалансировка природных систем, которая приводит к изменению режима выпадения осадков, температурным аномалиям и увеличению частоты природных катаклизмов, таких как ураганы, наводнения и засухи. Это в свою очередь, приводит к сокращению объемов пресной воды, а также потере биоразнообразия нашей планеты.

Республика Беларусь одна из первых ратифицировала Парижское соглашение 2015 года, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Наша страна уже имеет четкий план действий: рационально использовать энергоресурсы и развивать возобновляемые, в том числе безуглеродные источники генерации. 

Подводя итоги мероприятия, заместитель директора по общим вопросам Белорусского представительства АО ИК «АСЭ» Виктор БРИЧ сказал: «Сегодня мы обсудили и услышали возможности различных видов генерации для сокращения выработки СО2. И, я думаю, что все мы сойдемся во мнении, что нужно не выбирать между разными типами энергии, а сформировать эффективный баланс разных видов безуглеродной генерации. Конечно, у каждой страны будет свой уникальный «зеленый квадрат» с учётом ее экономических и социальных потребностей и климатических условий». 

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Финальным аккордом мероприятия стал показ первого фильма из документального цикла Wild Edens. Проект инициирован Госкорпорацией «Росатом» в 2018 году для трансляции на телеканале National Geographic. Цель проекта – привлечение внимания мировой общественности к проблеме глобального изменения климата. В основе проекта - съемка серии полнометражных документальных фильмов о нетронутых человеком уникальных местах, населенных животными и растениями, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобальных климатических изменений, при этом безуглеродная атомная энергетика может сыграть ключевую роль в решении этой проблемы.

 
 
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12 марта в Минске состоялась дискуссия «В поисках «зеленого квадрата», на которой обсудили вызовы, которые возникли перед страной в контексте глобального...
 
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