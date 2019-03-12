В краеведческом музее проходит семейная выставка

В среду 6 марта в Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка творчества семьи Вероники и Алексея Лебедевых «Мы и искусство».

Это первая семейная выставка Лебедевых. Ранее Вероника уже представляла свои работы на суд зрителей. Однако на сей раз кроме ее художеств можно увидеть и работы ее мужа Алексея – мастера по дереву.

Семейная пара представила на суд зрителей портреты своих родных, пейзажи, натюрморты, выполненные в разных техниках: пастель, гуашь, масло. Кроме того, на выставке можно увидеть изделия из дерева и бисера, что является семейным занятием супругов.

В свое время Вероника окончила Кобринский государственный художественный профессионально-технический колледж, а после БГПУ имени М.Танка по специальности изобразительное искусство и черчение, народные художественные промыслы. Алексей же с детских лет увлекался резьбой по дереву. Так и сложилось, что теперь семья из Огоревичей после кропотливого труда в искусстве презентует свои умения.

Выставка действует в течение марта, планируется встреча с авторами, а они готовят приятный сюрприз для зрителей.

Подробнее о творческой семье Лебедевых читайте в одном из ближайшем номере «СП».

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