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В краеведческом музее проходит семейная выставка

13.03.2019 13:51 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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 В среду 6 марта в Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка творчества семьи Вероники и Алексея Лебедевых «Мы и искусство».
Это первая семейная выставка Лебедевых. Ранее Вероника уже представляла свои работы на суд зрителей. Однако на сей раз кроме ее художеств можно увидеть и работы ее мужа Алексея – мастера по дереву.
Семейная пара представила на суд зрителей портреты своих родных, пейзажи, натюрморты, выполненные в разных техниках: пастель, гуашь, масло. Кроме того, на выставке можно увидеть изделия из дерева и бисера, что является семейным занятием супругов.
В свое время Вероника окончила Кобринский государственный художественный профессионально-технический колледж, а после БГПУ имени М.Танка по специальности изобразительное искусство и черчение, народные художественные промыслы. Алексей же с детских лет увлекался резьбой по дереву. Так и сложилось, что теперь семья из Огоревичей после кропотливого труда в искусстве презентует свои умения.
Выставка действует в течение марта, планируется встреча с авторами, а они готовят приятный сюрприз для зрителей.

Подробнее о творческой семье Лебедевых читайте в одном из ближайшем номере «СП».

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 В среду 6 марта в Ганцевичском районном краеведческом музее начала работу выставка творчества семьи Вероники и Алексея Лебедевых «Мы и
 
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