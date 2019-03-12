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Арт-кафе и образовательный центр: музейный квартал появится в центре Минска
Новости Беларуси. Музейный квартал в сердце столицы. Здесь разместятся реставрационные мастерские, образовательный центр и арт-кафе. В культурный комплекс можно будет прийти утром, а уйти только вечером. Проект сейчас реализует Национальный художественный музей, рассказали в программе
Чтобы получился, действительно, арт-квартал в центре столицы, город ему передал дополнительные здания, которые уже объединяют галереи.
То, что касается фасада дома по улице Карла Маркса, то во время его реконструкции старались подчеркнуть исторический облик.
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Новости Беларуси. Музейный квартал в сердце столицы. Здесь разместятся реставрационные мастерские, образовательный центр и арт-кафе. В культурный комплекс можно...
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