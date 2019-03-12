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Реконструкцию улицы Богдановича планируют завершить к маю
Новости Беларуси. Видеокамеры появятся на важных стройках столицы, рассказали в программе
В любой момент в режиме онлайн можно будет проверить, как ведутся работы. Доступ к видео – не только у заказчиков и подрядчиков, но и у представителей районных администраций.
К слову, сейчас работы не прекращаются ни на секунду. Такой график позволяет завершить реконструкцию к маю.
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Новости Беларуси. Видеокамеры появятся на важных стройках столицы, рассказали в программе «Большой город». Одним из мест, попавших под надзор, станет улица...
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