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Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке

13.03.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. До новоселья меньше года. Два новых дома строят в Чижовке, рассказали в программе «Большой город». Первую десятиэтажку планируют сдать в декабре. К этому же времени будет готов и второй дом, хотя возводить его начали намного позже.

Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке

В ближайшее время начнётся строительство шестиэтажной парковки.

Два дома и шестиэтажную парковку построят в Чижовке
 
 
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Новости Беларуси. До новоселья меньше года. Два новых дома строят в Чижовке, рассказали в программе «Большой город». Первую десятиэтажку планируют сдать в декабре....
 
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