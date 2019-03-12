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В Минске 12-летняя девочка спешила на троллейбус и попала под машину
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил девочку, которая спешила на троллейбус.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 марта. Водитель легковушки Nissan двигался по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Тимошенко. Автомобиль сбил 12-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора.
Девочка доставлена в медучреждение с травмами легкой степени тяжести.
На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ и эксперты.
По факту аварии проводится проверка. Ребенок рассказал, что хотел успеть на троллейбус, который стоял на остановке.
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил девочку, которая спешила на троллейбус. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13...
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