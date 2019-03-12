Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX





Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности распорядилось закрыть воздушное пространство для этих моделей самолетов. Отметим, их эксплуатацию приостановили уже десятки государств. Сегодня к ним присоединился Казахстан.

Компанию Boeing обязали внести модификации в системы самолётов 737 MAX

Корпорация Boeing пообещала к апрелю установить новое программное обеспечение во всех своих лайнерах. В частности, будет усовершенствована система управления полетом. В компании признают, что ее неверная работа могла стать причиной падения эфиопского и индонезийского лайнеров.











