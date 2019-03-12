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Евросоюз приостановил полёты Boeing 737 MAX 8
Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин
Кроме того, Европейское агентство авиационной безопасности распорядилось закрыть воздушное пространство для этих моделей самолетов. Отметим, их эксплуатацию приостановили уже десятки государств. Сегодня к ним присоединился Казахстан.
Корпорация Boeing пообещала к апрелю установить новое программное обеспечение во всех своих лайнерах. В частности, будет усовершенствована система управления полетом. В компании признают, что ее неверная работа могла стать причиной падения эфиопского и индонезийского лайнеров.
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Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аргентинские пилоты отказались...
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