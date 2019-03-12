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В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

13.03.2019 13:42 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. В Китае весенний пейзаж украсила цветущая слива. К растению у жителей Поднебесной особенное отношение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайской культуре цветки сливы символизируют возрождение жизни. В честь этого события в разных регионах проводятся фестивали. А полюбоваться цветением приезжают не только местные жители, но и тысячи туристов со всего мира.

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив
 
 
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Новости Китая. В Китае весенний пейзаж украсила цветущая слива. К растению у жителей Поднебесной особенное отношение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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