В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив

Новости Китая. В Китае весенний пейзаж украсила цветущая слива. К растению у жителей Поднебесной особенное отношение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В китайской культуре цветки сливы символизируют возрождение жизни. В честь этого события в разных регионах проводятся фестивали. А полюбоваться цветением приезжают не только местные жители, но и тысячи туристов со всего мира.























