|
В Китай со всего мира съезжаются туристы, чтобы посмотреть на цветение слив
Новости Китая. В Китае весенний пейзаж украсила цветущая слива. К растению у жителей Поднебесной особенное отношение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В китайской культуре цветки сливы символизируют возрождение жизни. В честь этого события в разных регионах проводятся фестивали. А полюбоваться цветением приезжают не только местные жители, но и тысячи туристов со всего мира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае весенний пейзаж украсила цветущая слива. К растению у жителей Поднебесной особенное отношение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)