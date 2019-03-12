«Сбил пешехода, а через 10 лет - иск из страховой». Виновник всю жизнь будет платить пострадавшей

Еще в далеком 2006 году житель Борисова Сергей стал виновником ДТП: сбил женщину на пешеходном переходе. На суде водитель признал вину полностью, получил срок и должен был выплатить компенсацию морального и материального вреда. Сергей выплатил весь установленный ущерб из собственных средств, перечислив потерпевшей в общей сложности 3,8 млн неденоминированных рублей (примерно 1700 долларов), и провел три года в колонии.

Водитель: «Я отбыл наказание, почему теперь нужно еще что-то платить всю жизнь»

Больше никаких исков водителю не выставляли, с пострадавшей он не общался. Но через 10 лет, в 2017 году, Сергея снова ждал судебный процесс, на этот раз с БРСУП «Белгосстрах». Оказалось, что пострадавшая в ДТП женщина была застрахована от несчастных случаев на производстве, травмы получила в рабочее время. С 2009 года страховая компания перечисляла потерпевшей деньги в связи с полученной после ДТП частичной потерей трудоспособности.





— В письме из "Белгосстраха" было сказано, что я должен БРУСП «Белгосстрах» 9330 руб. 60 коп. Мне рассказали, что пострадавшая была застрахована, а 1 июля 2014 года изменилось законодательство, и я теперь должен компенсировать страховой компании выплаты, которые она производит потерпевшей, — рассказывает Сергей.

Он сразу обратился к местному адвокату, его с женой заверили, что «это какая-то ошибка, никаких требований БРУСП „Белгосстрах“ не может предъявлять».

— Адвокат ссылался на пункт 206 Положения о страховой деятельности, по нему такие требования могут быть предъявлены, если водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП или совершил наезд умышленно, — продолжает Сергей.

После этого наступило затишье: никто Сергею не звонил и не писал. Мужчина решил, что действительно произошла какая-то ошибка. Но еще через некоторое время, 13 августа 2017 года, он получил уведомление, что его дело передано в суд. Сначала было предварительное слушание, на которое представители «Белгосстраха» не явились. Сергею же объяснили: платить нужно, несмотря на то, что прошло десять лет, поскольку пострадавшая осталась инвалидом.

Кстати, в момент ДТП машина Сергея была застрахована по договору ОСАГО в СООО «Белкоопстрах». По мнению адвоката, с которым заключил договор Сергей, "Белгосстрах" должен был первоначально отправить претензию именно этой страховой компании.

— На следующее судебное заседание была вызвана наша страховая компания, на нее переложили ответственность за выплаты. С меня «Белгосстрах» потребовал оплатить расходы за перечисление этих средств в течение трех лет — 77 рублей, — рассказывает Сергей.

Но на этом история не заканчивается.

— После того как пострадавшая получит выплаты от нашей страховой, мы должны будем пожизненно ее содержать, — подводит итог судебных разбирательств Сергей.

Дело в том, что после заключения ВТЭК пострадавшая была признана частично утратившей трудоспособность, и с апреля 2009 года ей были назначены ежемесячные бессрочные выплаты страхового возмещения в соответствии с договором от «Белгосстрах». Так, в июле 2014 выплаты составляли 239 рублей, затем они пересматривались в соответствии с законодательством, и в мае 2017 года выплата составила уже 298 рублей.

— Нам "Белгосстрах" даже не сообщил, что она была застрахована и получила инвалидность. Мы не получили ни документов, ни какого-либо уведомления. Обо всем этом мы узнали только 2017 году, и то по запросам адвоката, — недоумевает Сергей. — Почему мы должны каждый месяц что-то платить, если моя страховая компания выплатит пострадавшей 10 тысяч евро (лимит страховой ответственности. — Прим. ред.)?

Пункт 325 Положение о страховой деятельности гласит, что страховщик имеет право требования в пределах сумм выплаченного страхового обеспечения к юридическому или физическому лицу, ответственному в соответствии с законодательством за вред, причиненный жизни или здоровью застрахованного (кроме случая, если ответственным за вред является страхователь данного застрахованного). Если ответственность такого лица застрахована по договорам добровольного или обязательного страхования, исполнение его обязательства по указанному требованию может быть возложено на страховую организацию, застраховавшую ответственность, на условиях этих договоров в пределах страхового возмещения.

Страховщики: «Владелец машины, садясь за руль, должен понимать, какие несет риски»

В БРСУП «Белгосстрах» говорят, что все законно.

— Потерпевшая в том ДТП получила достаточно серьезные травмы и повреждения, которые привели к стойкой утрате трудоспособности, и выплаты ей были назначены бессрочно, то есть пожизненно. На сегодняшний день страховые выплаты мы взыскиваем со страховой компании виновника ДТП. С водителя взыскиваются только расходы по перечислению этих выплат, — объясняют в компании.





Но когда лимит в 10 тысяч евро исчерпается, право требования перейдет к виновнику ДТП.

В страховой компании уточнили: пункт 206 Положения о страховой деятельности, по которому требования к водителю могут быть предъявлены только в определенных случаях (например, если водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП или совершил наезд умышленно), в данном случае не работает.

— В этой ситуации речь идет об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве. И здесь право требования страховщика не ограничено никакими условиями. Страховая компания имеет право предъявить требования к лицу, ответственному за причиненный вред. Если ответственность этого лица застрахована, то требование предъявляется к его страховой компании.

Здесь есть еще один юридический момент. Страхование от несчастных случаев на производстве появилось в 2005 году. До 2008 г. законодательство позволяло предъявлять регрессные иски к виновнику во всех случаях. Затем нормы изменились: регрессные иски можно было выставлять только в определенных случаях (все тот же пьяный водитель за рулем и так далее). Но и эта норма действовала до 2014 года. Это и позволило страховой компании предъявить требования к Сергею спустя столько лет.

— В 2017 году мы собрали выплаты за три года (в пределах срока исковой давности) и предъявили требования виновнику ДТП, пояснили в страховой компании. — Владелец источника повышенной опасности, садясь за руль, должен понимать для себя, что существуют такие риски.

Страховщики также обращают внимание на такой нюанс: даже если у пострадавшего не было обязательной страховки от несчастных случаев на производстве или несчастный случай произошел не на работе, но человек получил инвалидность, платить придется. После того как лимит ответственности по обязательной страховке (те самые 10 тысяч евро) будет исчерпан, пострадавший может предъявить требования уже напрямую к виновнику. В этом случае виновник добровольно или через суд продолжит выплачивать компенсации.