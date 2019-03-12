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«Сбил пешехода, а через 10 лет - иск из страховой». Виновник всю жизнь будет платить пострадавшей
Еще в далеком 2006 году житель Борисова Сергей стал виновником ДТП: сбил женщину на пешеходном переходе. На суде водитель признал вину полностью, получил срок и должен был выплатить компенсацию морального и материального вреда. Сергей выплатил весь установленный ущерб из собственных средств, перечислив потерпевшей в общей сложности 3,8 млн неденоминированных рублей (примерно 1700 долларов), и провел три года в колонии.
Водитель: «Я отбыл наказание, почему теперь нужно еще что-то платить всю жизнь»
Больше никаких исков водителю не выставляли, с пострадавшей он не общался. Но через 10 лет, в 2017 году, Сергея снова ждал судебный процесс, на этот раз с БРСУП «Белгосстрах». Оказалось, что пострадавшая в ДТП женщина была застрахована от несчастных случаев на производстве, травмы получила в рабочее время. С 2009 года страховая компания перечисляла потерпевшей деньги в связи с полученной после ДТП частичной потерей трудоспособности.
— В письме из "Белгосстраха" было сказано, что я должен БРУСП «Белгосстрах» 9330 руб. 60 коп. Мне рассказали, что пострадавшая была застрахована, а 1 июля 2014 года изменилось законодательство, и я теперь должен компенсировать страховой компании выплаты, которые она производит потерпевшей, — рассказывает Сергей.
Он сразу обратился к местному адвокату, его с женой заверили, что «это какая-то ошибка, никаких требований БРУСП „Белгосстрах“ не может предъявлять».
— Адвокат ссылался на пункт 206 Положения о страховой деятельности, по нему такие требования могут быть предъявлены, если водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП или совершил наезд умышленно, — продолжает Сергей.
После этого наступило затишье: никто Сергею не звонил и не писал. Мужчина решил, что действительно произошла какая-то ошибка. Но еще через некоторое время, 13 августа 2017 года, он получил уведомление, что его дело передано в суд. Сначала было предварительное слушание, на которое представители «Белгосстраха» не явились. Сергею же объяснили: платить нужно, несмотря на то, что прошло десять лет, поскольку пострадавшая осталась инвалидом.
Кстати, в момент ДТП машина Сергея была застрахована по договору ОСАГО в СООО «Белкоопстрах». По мнению адвоката, с которым заключил договор Сергей, "Белгосстрах" должен был первоначально отправить претензию именно этой страховой компании.
— На следующее судебное заседание была вызвана наша страховая компания, на нее переложили ответственность за выплаты. С меня «Белгосстрах» потребовал оплатить расходы за перечисление этих средств в течение трех лет — 77 рублей, — рассказывает Сергей.
Но на этом история не заканчивается.
— После того как пострадавшая получит выплаты от нашей страховой, мы должны будем пожизненно ее содержать, — подводит итог судебных разбирательств Сергей.
Дело в том, что после заключения ВТЭК пострадавшая была признана частично утратившей трудоспособность, и с апреля 2009 года ей были назначены ежемесячные бессрочные выплаты страхового возмещения в соответствии с договором от «Белгосстрах». Так, в июле 2014 выплаты составляли 239 рублей, затем они пересматривались в соответствии с законодательством, и в мае 2017 года выплата составила уже 298 рублей.
— Нам "Белгосстрах" даже не сообщил, что она была застрахована и получила инвалидность. Мы не получили ни документов, ни какого-либо уведомления. Обо всем этом мы узнали только 2017 году, и то по запросам адвоката, — недоумевает Сергей. — Почему мы должны каждый месяц что-то платить, если моя страховая компания выплатит пострадавшей 10 тысяч евро (лимит страховой ответственности. — Прим. ред.)?
Страховщики: «Владелец машины, садясь за руль, должен понимать, какие несет риски»
В БРСУП «Белгосстрах» говорят, что все законно.
— Потерпевшая в том ДТП получила достаточно серьезные травмы и повреждения, которые привели к стойкой утрате трудоспособности, и выплаты ей были назначены бессрочно, то есть пожизненно. На сегодняшний день страховые выплаты мы взыскиваем со страховой компании виновника ДТП. С водителя взыскиваются только расходы по перечислению этих выплат, — объясняют в компании.
Но когда лимит в 10 тысяч евро исчерпается, право требования перейдет к виновнику ДТП.
В страховой компании уточнили: пункт 206 Положения о страховой деятельности, по которому требования к водителю могут быть предъявлены только в определенных случаях (например, если водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, скрылся с места ДТП или совершил наезд умышленно), в данном случае не работает.
— В этой ситуации речь идет об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве. И здесь право требования страховщика не ограничено никакими условиями. Страховая компания имеет право предъявить требования к лицу, ответственному за причиненный вред. Если ответственность этого лица застрахована, то требование предъявляется к его страховой компании.
Здесь есть еще один юридический момент. Страхование от несчастных случаев на производстве появилось в 2005 году. До 2008 г. законодательство позволяло предъявлять регрессные иски к виновнику во всех случаях. Затем нормы изменились: регрессные иски можно было выставлять только в определенных случаях (все тот же пьяный водитель за рулем и так далее). Но и эта норма действовала до 2014 года. Это и позволило страховой компании предъявить требования к Сергею спустя столько лет.
— В 2017 году мы собрали выплаты за три года (в пределах срока исковой давности) и предъявили требования виновнику ДТП, пояснили в страховой компании. — Владелец источника повышенной опасности, садясь за руль, должен понимать для себя, что существуют такие риски.
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Водитель сбил пешехода, отсидел и выплатил ущерб, но через десять лет получил регрессный иск от страховой компании. И должен будет содержать пострадавшую до конца...
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