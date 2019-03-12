Дети неразумные. В какие скандалы попадают наследники президентов экс-СССР?

Пока Гугуша пела, пыталась стать модельером и не лезла в бизнес и политику – вопросов к ней у правоохранителей не было. ©

Криминальная гугуша

46-летняя Гульнара Каримова под замком с 2013 г. – тогда её отец Ислам Каримов распорядился отправить дочь под домашний арест. Когда в 2016-м он умер, пошла волна слухов, что Гульнары уже нет в живых. Но в июле 2017-го власти страны объявили: гражданка Каримова осуждена и отбывает наказание. Генпрокуратура сообщала, что дочь первого президента обвиняется в мошенничестве, сокрытии валюты, подделке документов и т. п. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Пока Гугуша (так её все называли) пела, пыталась стать ювелиром и модельером, представляла интересы страны в штаб-квартире ООН, в Женеве и Испании, занималась культурным фондом – вопросов у отца и правоохранителей к ней не было. Но в 2010-м «узбекская принцесса» увлеклась бизнесом. Подконтрольные ей фирмы занимались рейдерскими захватами. Ежемесячную «долю» Гугуше выплачивали нефте­перерабатывающие и текстильные заводы, отели «Asia» и др. Потом Каримова начала потрошить иностранцев. В 2012-м она стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел в Швейцарии, Франции, Испании. Гульнару обвиняли в том, что она вымогала откаты у иностранных компаний, ­желающих работать в Узбекистане в сфере телекоммуникаций. Лицензии якобы продавались за миллионы долларов. Власти Узбекистана утверждают, что ущерб от деятельности Каримовой составил 2 млрд долл.

В декабре 2017-го ей вынесли второй приговор – 10 лет. Но уже 1 июля 2018 г. наказание заменили на ограничение свободы на 5 лет с отбыванием по месту жительства в Ташкенте. При этом она пообещала возместить ущерб, не покидать жильё, не пользоваться телефоном и Интернетом. Но, как утверждают в прокуратуре, Гульнара нарушала эти обязательства. 5 марта 2019 г. Яшнабадский райсуд решил, что оставшийся срок она отбудет в колонии. По второму делу сидеть ей ­осталось 3 года.

Нары для Гульнары. За что сидит дочь первого президента Узбекистана? Подробнее

Не повезло с зятьями?

В декабре 2018-го в Тбилиси задержали по обвинению в хранении оружия зятя президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Миндия Гогочури – граждан­ский муж падчерицы президента. Журналистам рассказали, что во время спецоперации Гогочури начал выбрасывать оружие с балкона арендуемой квартиры. На момент его задержания тестю оставалось руководить страной 10 дней. Можно было бы списать этот случай на политические разборки с пикантными подробностями, но уж больно говорящая биография у президентского зятя. В июле 2018 г. он попал в больницу с тремя ножевыми ранениями ног. А в январе 2017 г. получил ранение огнестрельное.

У президента Казахстана Нурсултана Назарбаева три дочери – Дарига, Динара и Алия. Самые большие проблемы были со старшим зятем – Рахатом Алиевым. В 2015-м его нашли мёртвым в австрийской тюрьме. Самоубийство случилось незадолго до экстрадиции в Казах­стан. Кто такой Алиев? Простой врач-лаборант, женившись на Дариге Назарбаевой, сделал головокружительную карьеру, дослужился до 1-го замглавы Комитета нацбезопасности. Следующая ступень – замначальника личной охраны президента. Потом стал послом Казахстана в Австрии и ряде других европей­ских стран, затем и замминистра иностранных дел. Считается, что именно в этот момент зять президента решил сменить власть в Казахстане, пошли слухи об организованном им «олигархическом заговоре». Весной 2007-го Рахата обвинили в похищении двух руководителей «Нурбанка», чьи тела были найдены лишь через 4 года в бочках, залитых цементом. Алиев перед бегством в Австрию успел обвинить власти в фальсификации уголовного дела и заявить о переходе в оппозицию. Дочь президента подала на развод, казахский суд заочно осудил Алиева на 20 лет, а прокуратура вступила в многолетнюю переписку с австрийцами, требуя экстрадиции. В Австрии Алиева задержали лишь в 2014-м.

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Дворцовые тайны

В Азербайджане, наоборот, замяли скандал после публикации «панамского досье». Так, по данным панамской юридической компании Mossack Fonseca, дочерям президента Ильхама Алиева принадлежит доля (56%) в компании, владеющей 6 золотыми рудниками. В панамских бумагах были данные о сделках с недвижимостью, принад­лежащей Алиевым. Так, пентхаус стоимостью 25 млн долл. в центре Лондона, в котором живёт Лейла, был приобретён в сентябре 2006 г. Покупка зарегистрирована через офшор на Виргинских островах. Ещё у Алиевых отыскали недвижимость в Лондоне, Дубае, Подмосковье...

В тихой Эстонии скандал прогремел в 2006-м, но не с деть­ми, а с внучками президента ­Арнольда Рюйтеля. Журналисты опубликовали сюжет, как несовершеннолетние девочки, пользуясь отсутствием деда, устраивают циничные оргии в президентском дворце. Анонимный свидетель рассказал, как 15-летняя Хелена и 13-летняя Мария вместе с другими подростками воровали из кабинетов и пили ром, ликёр, вино и пиво, курили кальян и марихуану. Дети выпивали за столом совещаний президента, ходили по нему, пробрались в президентскую баню. Всё это запечатлено на фото. Затем подростки выбрались на крышу дворца, где продолжили возлияния, швыряли сверху окурки и мочились рядом с государственным флагом. Президент и его супруга принесли официальные извинения по поводу случившегося.

Дети неразумные

У президента Украины ­Петра Порошенко четверо детей: сы­новья Алексей и Михаил, дочери-двойняшки Александра и Евгения. В 2017-м разгорелся скандал вокруг младшего сына. В Сети появились фото Михаила в футболке с надписью Russia. Дочери же президента подвели папу своей любовью выкладывать в Сеть снимки. Так, в прошлом году страна узнала, что чета Порошенко в сложное время отдыхает в Испании, хотя президент открещивался от этого.

У другого украинского президента Виктора Ющенко сын тоже оказался «проблемным». Первый скандал с ним случился в 2005-м, через несколько месяцев после «оранжевой революции». Журналисты заметили неправильно припаркованный на тот момент единственный на Украине BMW M6 (130 тыс. евро) младшего Ющенко. Тут же у 19-летнего Андрея отыскали и телефон марки Vertu (несколько тыс. евро), и заоблачные ресторанные счета. Оправдываться пришлось отцу. Мол, этот скандал – заказной, а сын работает и хорошо зарабатывает. Закончилось всё тем, что глава МВД Юрий Луценко, который сейчас при Порошенко трудится генпрокурором, лично оштрафовал Андрея Ющенко за неправильную парковку.