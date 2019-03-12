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Это надо знать! Сигнал «Внимание всем!»

13.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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11 марта на Минщине стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!».

Главной целью, которой, является обучить граждан правильно вести себя в случае угрозы жизни и умению ориентироваться в сложной ситуации. И здесь, прежде всего, идет речь об объектах массового пребывания людей – школах, торговых центрах, кинотеатрах и других – правильное поведение в случае эвакуации приобретает особое значение. Акция продлится до конца марта.

Самый распространенный способ оповещения населения – это передача сигнала «Внимание всем!» Сигнал реализуется посредством запуска электросирен.

Услышав продолжительный «вой» сирен вы должны включить радиоприемник или телевизор и прослушать информацию о сложившейся обстановке и порядке дальнейших действий, выполнять все рекомендации, прозвучавшие в эфире. Не лишним будет передать информацию соседям, так как они могли ее не слышать. В случае необходимости оказать помощь больным, детям и престарелым людям. При этом главное – не паниковать и пресекать любые проявления паники.

Если сигнал застал вас на работе, нужно прервать рабочий процесс. Если в этот момент вы находились на улице, необходимо подойти к ближайшему уличному громкоговорителю, информационному световому табло и др. Главное не пугаться звука сирен.

«Внимание всем!» – это предупредительный сигнал. Он подается с целью привлечения внимания населения и последующего сообщения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии.

Стать свидетелем подобных чрезвычайных ситуаций не пожелаешь никому, но, к сожалению, стопроцентной гарантии того, что с Вами этого не произойдет, дать невозможно, поэтому важно знать, как вести себя в экстремальных обстоятельствах. И, самое главное, помните, что ваш основной враг – это паника, которая чаще всего приводит только к негативным последствиям.


 
 
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11 марта на Минщине стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!».
 
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