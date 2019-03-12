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На рынке ТС появились Toyota Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в исполнении TRD

13.03.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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В российском офисе Toyota объявили о начале приема заказов на лимитированную серию внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado с аксессуарами от подразделения TRD (Toyota Racing Development).



Облик доработанных внедорожников, как говорят в Toyota, «заряжен на приключения». Среди внешних примет Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado в варианте TRD — более агрессивный дизайн бамперов и решетки радиатора, иное оформление противотуманных фар, оригинальная кнопка запуска двигателя TRD в салоне и эмблемы серии на кузове и колесах. Land Cruiser 200 TRD вдобавок получил вставки «под алюминий» в интерьере.


Форсировку двигателей внедорожников тюнинговый комплект TRD не предусматривает. Зато просят за декор и аксессуары немало. В России Land Cruiser Prado в специальной комплектации предлагается от 4 035 000 рублей (около 61 500 долларов в пересчете) для дизельной версии (177-сильный мотор 2.8) и 4 080 000 рублей (62 200 долларов) для бензиновой с четырехлитровым агрегатом мощностью 249 лошадиных сил.


Стоимость Land Cruiser 200 TRD составляет 5 914 000 российских рублей (90 180 долларов) для модификации с 4,5-литровым дизелем (249 сил) версии и 5 770 000 рублей (87 980 долларов) за автомобиль с 4,6-литровым бензиновым мотором (309 «лошадок»).

 
 
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В российском офисе Toyota объявили о начале приема заказов на лимитированную серию внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado с аксессуарами от подразделения TRD (Toyota Racing...
 
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