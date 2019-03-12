Эксперт проверил способность автомата АН-94 «положить» две пули в одну точку

Может ли автомат Никонова АН-94 при стрельбе «положить» две пули в одну точку, проверил технический консультант концерна «Калашников» Владимир Онокой.

Благодаря уникальной схеме со смещенным импульсом отдачи, АН-94 выпускает две пули так быстро, что со стороны кажется, будто выстрел был один. Существует миф, что при таком выстреле две пули попадают сразу в одно отверстие, якобы это было сделано для лучшего пробития бронежилетов.

Три мишени Владимир Онокой закрепил на дистанции в 50 метров, три — на сто метров. В каждую из них эксперт стрелял «двойками». На всех мишенях отверстия от пуль располагались на расстоянии друг от друга.

Как рассказал Владимир Онокой, стрельба «двойками» необходима на самом деле для уверенного поражения мишени, а положить две пули в одну дырку может только снайперская винтовка.

АН-94 — редкое оружие, которое поставлялось только спецназу в 2000-е годы. Автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы: при стрельбе очередями по два патрона на дистанции 100 метров хороший стрелок попадает двумя пулями в одну точку мишени.

К недостаткам АН-94 относят высокую сложность конструкции: при разборке он разделяется на 13 деталей, среди которых две пружины, тросик и ролик. В связи с этим автоматом эффективно могут пользоваться только опытные стрелки.