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Экс-премьер Сидорский отмечает юбилей

13.03.2019 14:15 — Разное | Партизан  
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Бывшему премьер-министру Беларуси сегодня исполнилось 65 лет.

Экс-премьер Сидорский отмечает юбилей
Младшая дочь Сидорского Оксана очень тепло поздравила отца с днем рождения в соцсетях: «Папочка, ты - моя опора, ты - моя поддержка, ты - пример того, какой мужчина должен быть в отношении к своей любимой женщине, каким должен быть любящий отец и дедушка!

Твоя харизма, сила духа и волевой характер, твои идеи, умение воплощения их в жизнь, твоя целеустремлённость и желание сделать этот мир лучше восхищают и вдохновляют!

Надеюсь, что и твои заслуги перед страной тоже получат признание, потому что любовь людей ты уже заслужил!
С юбилеем! Будь счастлив и здоров! Мы тебя очень любим!!! Твоя семья».

Одно время Сергея Сидорского прочили в президенты Беларуси, причем его были готовы поддержать не только чиновники, но и некоторые представители оппозиции называли Сидорского «компромиссной фигурой». Однако сам экс-премьер публично никогда не озвучивал президентских амбиций.


Кстати, сейчас Сергей Сидорский находится в Беларуси. Старшая дочь вместе с мужем живет в Германии, а младшая Оксана – в Минске

У нее была возможность остаться в России, но Оксана вернулась в Беларусь и создала свой бизнес. Она – владелица студии творчества для детей и взрослых ArtPlay Studio.

«Был период, когда я жила на две страны, часто ездила в Москву - мой отец работал там, - рассказывала Оксана в своем недавнем интервью probusiness.io. - Ходила на разные курсы и семинары, связанные с детским образованием. Ребенок подрастал, и я решила попробовать сама открыть школу для детей. Был вариант сделать это в Москве. Но по разным причинам (в том числе по патриотической - считаю, что бизнес нужно развивать в своей стране) решила попробовать в Минске».


 
Теги: Минск
 
 
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Бывшему премьер-министру Беларуси сегодня исполнилось 65 лет.
 
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