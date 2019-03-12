Доллар откатился к минимуму начала года

Валютная корзина сегодня подорожала на 0,07%, а с начала марта подешевела на 0,07%.





Курс доллара упал на 0,0032 рубля до 2,1349 BYN/USD. За два дня доллар подешевел всего на полкопейки, но этого было достаточно чтобы вплотную приблизиться к трёхмесячному минимуму.





Курс евро прибавил 0,0022 рубля до 2,4108 BYN/EUR.





Европейская валюта дорожает второй день, но суммарные результаты не впечатляют — всего +0,0039 рубля. Это совсем недалеко от минимума за 84 дня, на котором евро оказался по итогам торгов понедельника.





Курс российского рубля вырос на 0,0062 рубля до 3,2578 BYN/100 RUB.





Напомним, что в понедельник рубль РФ завершил торги на минимуме за 54 дня, а потом за вторник и среду подскочил в цене на 0,0181 рубля.









Россия





Центробанк РФ второй раз подряд опустил официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра:





доллар опустился на 18 копеек до 65,5890 RUB/USD;

евро подешевел всего на 4 копейки до 74,0237 RUB/EUR.