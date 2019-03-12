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Мозырский правозащитник: Как публично высказывать мнение на огороженном стадионе?

13.03.2019 13:31 — Разное | Партизан  
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Мозырский правозащитник Владимир Телепун уже не первый год отстаивает свободу мирных собраний в городе Мозырь Гомельской области. На этот раз он обратился в местный райисполком за разъяснениями по реализации решения "О массовых мероприятиях" и проведения пикетов.

Дело в том, что в городе Мозырь и районе постоянными местами проведения массовых мероприятий местные власти определили мозырьский стадион "Спартак" и стадион "Полесье", что в деревне Козенки. Владимир Телепун утверждает, что определение таких мест ограничивает права граждан на участие в массовых мероприятий в виде пикетов. В соответствии с Законом "О массовых мероприятий" "пикет — публичное выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, групповых, личных и иных интересов..."

Он просит чиновников объяснить, каким образом возможно проводить публичное выражение своего мнения на огороженной территории стадиона.


Кроме этого, правозащитник просит публиковать на интернет-сайтах исполкома поданные заявления, сообщения о месте и времени планируемых массовых мероприятиях.

 

 
 
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Мозырский правозащитник Владимир Телепун уже не первый год отстаивает свободу мирных собраний в городе Мозырь Гомельской области. На этот раз он обратился в...
 
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