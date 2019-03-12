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Представители МТЗ выступят на тракторном биатлоне в Удмуртии
13.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Представители Минского тракторного завода 16 марта примут участие в соревнованиях по тракторному биатлону в деревне Большая Кивара Воткинского района Удмуртской Республики, сообщили БЕЛТА на белорусском предприятии.
Длина трассы составит 1,2 км, ширина - 10 м. Победителей определят по лучшему времени прохождения трассы (заезд, стрельбище, дополнительные задания, выявляющие мастерство в вождении трактора).
Во время тракторного биатлона зрители смогут приобрести сувенирную продукцию Минского тракторного завода, товары народного потребления. В программе ярмарка ремесленников, выступления артистов Дворца культуры МТЗ, для детей организуют игровую площадку. Можно будет отведать блюда национальных удмуртской и белорусской кухонь.
Параллельно с тракторным биатлоном будут проводиться соревнования по традиционному биатлону, в котором представители белорусского завода также примут участие.
Мероприятие нацелено на укрепление международных дружественных связей, демонстрацию надежности белорусской техники в нестандартных условиях, а также для привлечения молодежи к зимним видам спорта.
Первый в мире тракторный биатлон Минский тракторный завод организовал
Фото из архива сайта "Светлы шлях".
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Представители Минского тракторного завода 16 марта примут участие в соревнованиях по тракторному биатлону в деревне Большая Кивара Воткинского района Удмуртской...
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