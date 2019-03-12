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В Беларуси врачи теперь могут выписывать электронные рецепты прямо на дому
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Беларуские медики теперь смогут выписывать электронные рецепты онлайн. Идти не куда не нужно: все будет происходить на дому у пациента,
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Беларуские медики теперь смогут выписывать электронные рецепты онлайн. Идти не куда не нужно: все будет происходить на дому у пациента, пишет «БелТА». Все...
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