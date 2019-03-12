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В Беларуси врачи теперь могут выписывать электронные рецепты прямо на дому

13.03.2019 13:41 — Разное | KYKY  
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Беларуские медики теперь смогут выписывать электронные рецепты онлайн. Идти не куда не нужно: все будет происходить на дому у пациента, пишет «БелТА».

Все благодаря новой медицинский информсистеме, которую недавно приобрели. Схема такая: врач с помощью планшета или телефона, подключенного к интернету, выпишет электронный рецепт. Через минуту он появится в общей базе, и любая коммерческая аптека сможет его отоварить. К счастью, записи на бумажках больше не нужны – они в прошлом.

Отметим, что новинку презентовали в Минске на международной выставке «Здравоохранение Беларуси». Она продлится до 15 марта. На ней выставили 200 экспонатов из 15 стран: Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и других. 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуские медики теперь смогут выписывать электронные рецепты онлайн. Идти не куда не нужно: все будет происходить на дому у пациента, пишет «БелТА». Все...
 
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