Масштабный спортивно-культурный фестиваль пройдет на стадионе «Динамо» в преддверии II Европейских игр

Фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года», ООО «Джет Фэст» и Белорусский государственный университет устроят масштабный спортивно-культурный фестиваль «Bright Festival», где выступят звездные исполнители, в числе которых группы J-Морс и Ляпис-98.

Фестиваль, который пройдет 11 мая на главной арене

II Европейских игр 2019 года, Национальном олимпийском стадионе «Динамо», предложит гостям множество интерактивных площадок: на двух сценических площадках пройдут выступления популярных артистов эстрады Беларуси, кавер-бэндов, а также творческих коллективов и солистов Белорусского государственного университета.

Любители активного отдыха смогут испытать себя на десятках интерактивных площадок федераций по видам спорта и молодежных организаций БГУ. В рамках ивента пройдут встречи со звездами белорусского спорта, представление молодежных субкультур, песенные и танцевальные баттлы, представление творческих молодежных проектов. Конкурсы, фотозоны, мастер-классы, фудкорт – всем этим смогут насладиться гости «Bright Festival».

Билеты на фестиваль уже доступны на сайте ticketpro.by по цене от 25 рублей на трибуны до 39.99 рублей на танцпол.