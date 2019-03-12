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Комментарий специалиста. Динамично развивать строительную отрасль

13.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», в которой изложены решения, принятые 23 ноября 2018 года на республиканском семинаре-совещании.

В документе также содержатся поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности. Они касаются соблюдения нормативных сроков строительства объектов, в том числе жилых домов, поддержания средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату, снижения до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья.

Документ направлен на повышение уровня производственно-технологической, исполнительской и платежной дисциплины в строительной отрасли, сокращение количества административных процедур и упрощение порядка их осуществления на всех этапах строительства, внедрение информационных технологий в проектировании и строительстве, создание экономических и социальных условий для сохранения кадрового потенциала отрасли.

Решения, изложенные в Директиве, будут также способствовать развитию городов-спутников, увеличению объемов строительства арендного жилья, комплексному развитию территорий населенных пунктов, повышению качества и сокращению сроков подготовки проектной документации, устойчивому развитию и росту эффективности организаций строительного комплекса, повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.

Системная реализация принятых решений позволит строительной отрасли выйти на качественно новый уровень развития, обеспечит потребности экономики в высокоэффективной строительной продукции, а население - качественным и доступным жильем. Будут сокращены сроки и стоимость строительства, снижена материало- и энергоемкость, повышены качество и конкурентоспособность продукции, а также наращен экспортный потенциал.

Предусмотрена также необходимость обеспечить на всех этапах строительной деятельности дальнейшее сокращение количества и сроков административных процедур с максимальным внедрением принципа «одно окно».

В Директиве обозначены и ключевые вопросы государственной социальной политики. Срок нахождения многодетных семей на очереди нуждающихся и стоимость квадратного метра жилья были и остаются важнейшим вопросом в области государственной жилищной политики. Приоритетом будет строительство энергоэффективных объектов, а также арендного жилья — его будут строить в том числе организации для своих работников.

Еще одна цель — опережающее строительство инженерной инфраструктуры. Директивой предусматривается возможность строительства инфраструктуры не только за счет бюджета, но и за счет застройщика при комплексном освоении земельного участка, а также за счет организации, которая будет эксплуатировать сети.

Директива устанавливает подходы к дальнейшему развитию застройки — она должна быть безопасной, комфортной, функциональной с максимальным озеленением и благоустройством, созданием безбарьерной среды, позволяющей беспрепятственно передвигаться лицам с ограниченными возможностями.

Главой государства дано поручение исключить появление в Беларуси долгостроев, исходя из этого предусмотрена необходимость усиления контроля за соблюдением нормативных сроков строительства при возведении многоквартирных жилых домов.

В. КУЗЬМИЧ, заместитель председателя Ивьевского райисполкома.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли», в которой изложены решения,...
 
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