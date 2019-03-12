Беларусь в 2018 году увеличила экспорт высокотехнологичной продукции на 20% до $14 млрд

Беларусь в 2018 году увеличила экспорт высокотехнологичной продукции на 20% почти до $14 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

«Значительно увеличен экспорт IT-услуг. Вышли на новые рынки сбыта, начали поставки высокотехнологичной продукции в Испанию, страны Африканского континента», — сказал Александр Шумилин.

В числе наиболее популярной за рубежом белорусской высокотехнологичной продукции председатель ГКНТ отметил интегральные микросхемы, медицинское оборудование. «Создали компьютерный томограф, заказы идут в том числе на экспорт», — добавил он.

Доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта в 2018 году составила 33,2%, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2017-м.