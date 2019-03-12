|
Беларусь в 2018 году увеличила экспорт высокотехнологичной продукции на 20% до $14 млрд
13.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Беларусь в 2018 году увеличила экспорт высокотехнологичной продукции на 20% почти до $14 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.
«Значительно увеличен экспорт IT-услуг. Вышли на новые рынки сбыта, начали поставки высокотехнологичной продукции в Испанию, страны Африканского континента», — сказал Александр Шумилин.
В числе наиболее популярной за рубежом белорусской высокотехнологичной продукции председатель ГКНТ отметил интегральные микросхемы, медицинское оборудование. «Создали компьютерный томограф, заказы идут в том числе на экспорт», — добавил он.
Доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта в 2018 году составила 33,2%, что на 1 процентный пункт больше, чем в 2017-м.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь в 2018 году увеличила экспорт высокотехнологичной продукции на 20% почти до $14 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)