Беларусь примет решение об эксплуатации Boeing 737 MAX после снятия всех вопросов безопасности модели

Вопрос о начале эксплуатации самолетов Boeing 737 серии MAX в гражданской авиации Беларуси будет решаться после снятия всех вопросов безопасности модели. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Он уточнил, что в настоящее время воздушные суда данной модели в Беларуси не эксплуатируются. В мае этого года планировалось получить первые воздушные суда четвертого поколения Boeing 737 MAX. «Вопрос их эксплуатации в Беларуси будет решаться с учетом снятия запрета на эксплуатацию воздушного судна Boeing 737 серии МАХ со стороны EASA и позиции FAA», — добавил руководитель департамента.

Накануне Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) в качестве меры предосторожности после катастрофы с воздушным судном Boeing 737 МАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ввело в действие директиву о летной годности, а также директиву по безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы, выполняемые операторами третьих стран внутри или за пределами Европейского союза на самолетах моделей Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.

Директивы летной годности, выпущенные Федеральной авиационной администрацией США (FAA) и Европейским агентством по безопасности полетов, введены в действие и в гражданской авиации Беларуси. По словам Артема Сикорского, Департамент по авиации подготовил соответствующие запросы в адрес Федеральной авиационной администрации США по вопросам безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 серии МАХ. «Департамент внимательно отслеживает официальные консультации между EASA и FAA, а также постоянно анализирует поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах катастрофы, произошедшей 10 марта с воздушным судном Boeing 737 МАХ 8», — подчеркнул руководитель ведомства.

Как сообщалось, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. После второй авиакатастрофы многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX.