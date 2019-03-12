Беларусь и Китай готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании

Беларусь и Китай готовят межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании, обучении и ученых степенях. Об этом сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко сегодня на встрече с китайскими гражданами, которые учатся в белорусских учреждениях образования и имеют высокие достижения в учебе, научно-исследовательской и общественной деятельности, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель ведомства убежден, что документ поспособствует активизации контактов между Беларусью и Китаем в образовательной сфере. Министр особо акцентировал внимание на том, что нынешний год является Годом образования Беларуси в Китае.