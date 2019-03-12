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Первая и вторая ракетка Беларуси встретятся во 2-м круге турнира в США

13.03.2019 15:17 — Разное | Tut.by  
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Два белорусских теннисиста встретятся на турнире категории ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.


Илья Ивашко и Егор Герасимов. Фото: tennis.by

Во 2-м круге одиночного разряда сойдутся первая и вторая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 96 ATP) и Егор Герасимов (№ 138 ATP).

При этом Илья Ивашко имеет на соревнованиях 16-й номер посева и стартует сразу со 2-го раунда.

Егор Герасимов в 1-м круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (№ 131 ATP) — 6:1, 3:0 (отказ Попырина).

 
 
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Два белорусских теннисиста встретятся на турнире категории ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов.
 
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