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Зарплата для бюджетника. Какой будет схема оплаты труда с 2020 года?

13.03.2019 15:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Зарплата для бюджетника. Какой будет схема оплаты труда с 2020 года?
Фото из открытых источников

АиФ» сообщал, что с 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Недавно власти постановили, что базовая ставка составит 180 рублей.

Так, согласно Постановлению Совета Министров от 28 февраля 2019 г. №138 предусматривается установление базовой ставки оплаты труда в размере 180 руб. работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, которые приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Постановлением также утверждена новая тарифная сетка.

По новой схеме зарплаты будут начислять с 1 января 2020 года. При изменении системы оплаты труда бюджетников будет сохранен сложившийся уровень заработной платы каждого конкретного работника. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, не допускается снижение размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций (без премии), действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Зарплата для бюджетника. Какой будет схема оплаты труда с 2020 года? В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дважды

Кого коснется

Базовая ставка будет регулироваться централизованно, она станет элементом заработной платы и основным экономическим инструментом для определения размеров окладов (тарифной части оплаты труда) работников бюджетных организаций. Ее размер будет пересматриваться ежегодно (как правило, с 1 января) и определяться с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития страны на соответствующий год.

Постановлением также утверждена новая 18-разрядная тарифная сетка с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов, с равномерной межразрядной дифференциацией тарифных коэффициентов в среднем не менее 6%.

Работники распределены по группам в соответствии с выполняемыми ими трудовыми функциями (учитывающими сложность и напряженность труда, ответственность специалистов), а также квалификационными требованиями, предъявляемыми к занятию должностей. Тарифная ставка первого разряда и 27-разрядная Единая тарифная сетка работников Беларуси с 1 января 2020 года утратят силу и в дальнейшем применяться в оплате труда работников не будут.

 
 
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В Беларуси с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. «
 
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