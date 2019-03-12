Зарплата для бюджетника. Какой будет схема оплаты труда с 2020 года?

АиФ» сообщал, что с 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. Недавно власти постановили, что базовая ставка составит 180 рублей.

Так, согласно Постановлению Совета Министров от 28 февраля 2019 г. №138 предусматривается установление базовой ставки оплаты труда в размере 180 руб. работникам бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, которые приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Постановлением также утверждена новая тарифная сетка.

По новой схеме зарплаты будут начислять с 1 января 2020 года. При изменении системы оплаты труда бюджетников будет сохранен сложившийся уровень заработной платы каждого конкретного работника. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, не допускается снижение размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций (без премии), действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Кого коснется

Базовая ставка будет регулироваться централизованно, она станет элементом заработной платы и основным экономическим инструментом для определения размеров окладов (тарифной части оплаты труда) работников бюджетных организаций. Ее размер будет пересматриваться ежегодно (как правило, с 1 января) и определяться с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития страны на соответствующий год.

Постановлением также утверждена новая 18-разрядная тарифная сетка с распределением категорий работников по профессионально-квалификационным группам и диапазонам тарифных разрядов, с равномерной межразрядной дифференциацией тарифных коэффициентов в среднем не менее 6%.

Работники распределены по группам в соответствии с выполняемыми ими трудовыми функциями (учитывающими сложность и напряженность труда, ответственность специалистов), а также квалификационными требованиями, предъявляемыми к занятию должностей. Тарифная ставка первого разряда и 27-разрядная Единая тарифная сетка работников Беларуси с 1 января 2020 года утратят силу и в дальнейшем применяться в оплате труда работников не будут.