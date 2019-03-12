Прокуратура предложила конкретные меры как совершенствовать работу с подростками

Прокуратурой Брестской области проанализировала, насколько эффективно комиссии по делам несовершеннолетних (далее - КДН) вели профилактическую работу для предупреждения правонарушений.



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Анализ показал, что в 2018 году в Брестской области число преступлений подростков стабильно снижалось. Этому способствовала деятельность субъектов профилактики, в том числе и КДН, которые успешно координировали работу специализированных органов, учреждений и организаций, занятых профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Однако по итогам января-февраля 2019 года в 6 регионах области зафиксирован рост ювенальной преступности на 32%. В числе "лидеров" - г.Барановичи, Московский район г.Бреста, Березовский, Брестский, Жабинковский и Пружанский районы.

Прокуроров встревожили, прежде всего, участившиеся преступления несовершеннолетних с судимостью, которым субъекты профилактики должны были уделить пристальное внимание. Здесь же и проблема пьянства: именно в состоянии алкогольного опьянения подростки совершили значительное число преступлений и правонарушений. В подтверждение статистика 2018 года, когда в области зарегистрировали рост молодых людей, совершивших преступления в нетрезвом виде, на 29%.

Подобная ситуация потребовала от надзорного органа ориентировать субъектов профилактики на конкретные организационно-практические меры.

В частности, прокуроры определили КДН незамедлительно проанализировать появившиеся в молодежной среде проблемы, которые повлияли на состояние законности и правопорядка.

Инспекциям по делам несовершеннолетних и учреждениям образования прокуроры рекомендовали индивидуализировать работу в отношении подлежащих контролю подростков, поскольку обобщенные меры не всегда учитывали особенности их жизни и характера.

Одновременно прокуратура Брестской области предложила изменить схему работы с теми из них, кто употреблял алкоголь. Основная мысль - переход к персонализированным планам позволит более полно исходить из личностных качеств каждого несовершеннолетнего, удержать молодых людей от возможных правонарушений.

Эти и другие организационно-практические меры, призванные "модифицировать" работу субъектов профилактики, изложены в представлении областной прокуратуры в адрес КДН Брестского облисполкома. Рассмотрение акта надзора взято на контроль.