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Смотрите, как идет строительство Набережной в Бресте

13.03.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Календарная весна наступила и, как только потеплеет, народ массово потянется к водоёмам. Корреспондент «БВ» прогулялся вдоль реки Мухавец в центре города, чтобы посмотреть, как продвигается строительство бетонной набережной, призванной стать местом притяжения для брестчан и наших гостей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64278.php

Смотрите, как идет строительство Набережной в Бресте

фото - Юрий Макарчук

Это один из объектов, которые запланировано построить к 1000-летию Бреста.

Под мостом, что ведёт с бульвара Шевченко через реку, наводят порядок и чистоту на месте проката лодок и катамаранов, видно, готовятся к открытию сезона. Из-за сильного ветра и морозной погоды на пешеходных дорожках почти нет людей, только несколько дворников заняты исполнением своих непосредственных обязанностей. В районе за ЦУМом практически закончено благоустройство: высажено много молодых деревец, в том числе и хвойных, аккуратно выложены тротуарной плиткой дорожки. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64278.php

Смотрите, как идет строительство Набережной в Бресте


Спортивный городок для воркаута сверкает свежей краской. Пробую несколько тренажёров – всё прекрасно работает. Единственное замечание – над грибком, который защищает лавочку от дождя, сорвана ветром часть пластиковой крыши. Рядом за красным металлическим заборчиком на круглом постаменте из коричневого гранита ждут своего открытия солнечные часы.

В районе ресторана Ташкент также идут работы по благоустройству прилегающей к нему местности. Строители поясняют, что точка общепита готовит к летнему сезону площадку для обслуживания клиентов на открытом воздухе. В год 1000-летия Бреста всё должно быть сделано красиво.

За забором на территории бывшего речного порта стоит грохот и шум от работающих строительных механизмов. Прораб Республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия «Днепро-Бугский водный путь» Василий Мищукпоясняет:

– От нашей организации ежедневно на объекте сейчас трудится по 20 человек. На следующей неделе сдаём очередной участок подпорной стены набережной, а с декабря месяца сделано уже 213 её метров. Мы как субподрядчики выполняем работы по бетонированию подпорных стенок – в общем, всю гидротехническую часть. На территории порта есть свои нюансы, вдоль берега вбиты огромные металлические шпунты, приходится их обрезать. Много лишнего грунта и горы красной руды, которую просыпали во время погрузки барж. Всё это надо куда-то вывозить, но в принципе вопрос решается. Главное, что руда не радиоактивная. 

На причале, к которому ведёт улица Ленина, уже забетонированы металлические кнехты для швартовки речных судов. Василий Алексеевич говорит, что тут бы мог причалить и трёхпалубный флагман белорусского речного флота теплоход «Белая Русь», но его высота не позволяет пройти под брестскими мостами.

Сейчас выделено финансирование на строительство ещё одного участка набережной от улицы Ленина в сторону крепости протяжённостью 100 метров. Строители-гидротехники планируют там завершить свою часть работ к 1 мая. Далее благоустройством и наведением порядка займутся работники генподрядной организации СУ-158.

 
Теги: Брест
 
 
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  Календарная весна наступила и, как только потеплеет, народ массово потянется к водоёмам. Корреспондент «БВ» прогулялся вдоль реки Мухавец в центре города, чтобы...
 
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