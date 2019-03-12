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Кульминацией торжеств 1000-летия Бреста станет «Миллениум», который пройдет 6-8 сентября

13.03.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Акция «1000 деревьев к тысячелетию Бреста» стартовала в конце 2018 года. За это время в городе высажено сотни красных кленов, кедров, декоративных яблонь, лиственниц, ясеней, пирамидальных дубов. В этом году посадка деревьев началась уже в середине февраля, погода это позволила. Заложить свою аллею в парке 1000-летия было предложено журналистам печатных, сетевых изданий, работникам телевидения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64277.php

Бреста станет «Миллениум», который пройдет 6-8 сентября" alt="Кульминацией торжеств 1000-летия Бреста станет «Миллениум», который пройдет 6-8 сентября">

Всего было высажено 48 берез. Саженцами и инструментом обеспечивал брестский «Коммунальник». Вместе с представителями СМИ несколько молодых деревцев посадил председатель горисполкома Александр Рогачук. После высадки деревьев глава города ответил на многочисленные вопросы журналистов и блогеров.

«Обычно журналисты освещают экологические акции, а тут мы пригласили представителей СМИ стать непосредственными участниками, посадить березовую аллею. Эту работу спокойно могли бы сделать коммунальные службы, но мы решили привлекать брестчан. Каждый желающий может посадить дерево, нужно только обратиться к коммунальщикам.В прошлом году в центральной части парка были высажены остролистные и красные клены, сосны, кедры, лиственницы, катальпы и декоративные яблони. Сегодня журналисты посадили 48 березок — первую березовую аллею в парке», — подвел итоги акции Александр Рогачук. 

В этом году в Бресте уже посадили более 1000 деревьев — раньше столько высаживали за год. Всего будет этом году высажено рекордное число саженцев – 6000, не считая лесопосадок сосны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64277.php

Кульминацией торжеств 1000-летия Бреста станет «Миллениум», который пройдет 6-8 сентября

Вопросы журналистов касались сроков сдачи строящихся объектов и непосредственно празднования 1000-летия Бреста. «Без бюджетных денег будет в нынешнем году воссоздан городской сад. Мы гармонизировали два проекта — набережную и городской сад. В саду уже начаты работы. Это будет особая, ни на что в городе не похожая зона, — рассказал глава города. 

В мае будет сдан новый автовокзал, завершаются работы на улице Орджоникидзе, Партизанском проспекте, бульваре Космонавтов. В мае запускается движение по Кобринскому путепроводу. К 1 августа должен быть готов к сдаче Западный обход.

По мероприятиям празднования 1000-летия — 27 июля, накануне 75-летия освобождения Бреста, на площади Ленина состоится грандиозный ночной концерт, вести который согласился известный российский ведущий Петр Татарицкий.

Кульминацией торжеств станет «Миллениум», который пройдет 6-8 сентября. К этому времени будет запущен новый фонтан на улице Советской, который станет самым необычным фонтаном в Беларуси.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64277.php

Кульминацией торжеств 1000-летия Бреста станет «Миллениум», который пройдет 6-8 сентября

В ходе общения с журналистами также обсуждались темы перезахоронения останков жертв войны, возведения лапидария, переименования улиц Бреста. Глава города высказался за широкое привлечение горожан к обсуждению того, каким должен быть город.

 
Теги: Брест
 
 
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  Акция «1000 деревьев к тысячелетию Бреста» стартовала в конце 2018 года. За это время в городе высажено сотни красных кленов, кедров, декоративных яблонь, лиственниц,...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
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