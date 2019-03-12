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В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте с помощью смартфона
13.03.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Assist Belarus совместно с Беларусбанком и ООО «БайТехСервис» реализовали пилотный проект оплаты проезда в общественном транспорте города Бреста.
Сервис работает через мобильное приложение TIX.
Для этого необходимо зарегистрироваться и привязать платежную карту. Приобрести электронный билет можно в разделе приложения «Мои билеты». Купленный электронный билет сохраняется в личном кабинете пользователя. Оплата проезда производится при входе в транспорт с использованием функции приложения «Оплатить» либо путем сканирования QR-кода, размещенного в транспортном средстве.
В случае проверки достаточно предъявить контролеру электронный билет, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки».
Приложение для скачивания доступно в Арр Store и Google Play.
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