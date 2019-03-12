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В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте с помощью смартфона

13.03.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Assist Belarus совместно с Беларусбанком и ООО «БайТехСервис» реализовали пилотный проект оплаты проезда в общественном транспорте города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64276.php

В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте с помощью смартфона

Сервис работает через мобильное приложение TIX.

Для этого необходимо зарегистрироваться и привязать платежную карту. Приобрести электронный билет можно в разделе приложения «Мои билеты». Купленный электронный билет сохраняется в личном кабинете пользователя. Оплата проезда производится при входе в транспорт с использованием функции приложения «Оплатить» либо путем сканирования QR-кода, размещенного в транспортном средстве.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64276.php

В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте с помощью смартфона

В случае проверки достаточно предъявить контролеру электронный билет, сохраненный в разделе приложения «Мои поездки».

Приложение для скачивания доступно в Арр Store и Google Play.

 
Теги: Брест
 
 
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  Assist Belarus совместно с Беларусбанком и ООО «БайТехСервис» реализовали пилотный проект оплаты проезда в общественном транспорте города Бреста. Сервис работает...
 
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