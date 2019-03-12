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Новейшие Samsung Galaxy S10 продаются меньше недели, а уже успели подешеветь на 20%

13.03.2019 15:26 — Разное | Tut.by  
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20 февраля компания Samsung представила тройку новых флагманских смартфонов — Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. В официальной продаже в Беларуси гаджеты появились только 8 марта, но с того момента уже успели ощутимо подешеветь.


Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним: официальная цена Galaxy S10e (6/128 ГБ) составляет 1949 рублей, Galaxy S10 (8/128 ГБ) — 2359 рублей, Galaxy S10+ (8/128 ГБ) — 2599 рублей. Младшую модель в линейке можно купить в белом, черном, желтом и зеленом цветах. Два старших аппарата предлагаются в белом, черном и зеленом.

В интернет-магазинах цены на аппараты ниже. Так Galaxy S10e получится приобрести от 1668 рублей. При этом еще несколько дней назад в Сети устройство продавалось от 1900 рублей. Разница в цене составляет уже 13%, а в сравнении с официальной стоимостью — 15%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Galaxy S10 в интернете получится купить не менее, чем за 1887 рублей. Разница по сравнению с ценой у официальных продавцов составляет 21%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Топовый Galaxy S10+ сегодня можно купить от 2300 рублей, но еще пару дней назад аппарат оценивался в 2550 рублей у неофициальных продавцов. Разница в цене равняется уже 10%. Если сравнивать с ценой в фирменных магазинах Samsung, то разница составляет 12%. Для просмотра всех цен кликните на ссылку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Напомним: Вся тройка смартфонов работает на фирменном процессоре производителя — Exynos 9820. Оперативной памяти в младшем Galaxy S10e — 6 ГБ, в двух более старших моделях — 8 ГБ. За счет этого устройствам удалось набрать в AnTuTu около 330 тысяч баллов.

В верхней правой части AMOLED-экранов устройств располагаются «дырки» в форме буквы «О». В них находятся фронтальные камеры. Благодаря этому производителю удалось увеличить дисплеи и при этом сохранить прежние размеры корпусов. Последние выполнены из стекла и защищены от воды и пыли по стандарту IP68.


Galaxy S10+. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

А еще в Galaxy S10 и Galaxy S10+ в экраны встроены ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев. На наш взгляд, такие дактилоскопические сенсоры точнее и безопаснее оптических в смартфонах от конкурентов, но все же немного медленнее в сравнении с обычными (не экранными) датчиками.

Основная камера в Galaxy S10e — двойная, в увеличенных Galaxy S10+ и Galaxy S10 — тройная. Благодаря этому первый смартфон может делать не только обычные кадры, но и фото с более широкой перспективой. Galaxy S10 и Galaxy S10+ также могут создавать кадры с двукратным оптическим увеличением.

Объем аккумулятора в Galaxy S10e составляет 3100 мАч, в Galaxy S10 — 3400 мАч, в Galaxy S10+ — 4100 мАч. От полного заряда аккумулятора последний у нас выдал около пяти-шести часов постоянно активного экрана.

Полный обзор Samsung Galaxy S10+

 
 
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В официальной продаже в Беларуси гаджеты появились только 8 марта.
 
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