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«Эксклюзивные колеса, давно такие искал». В Минске мужчина «разул» Mercedes
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который похитил колеса и автозапчасти от припаркованного Мercedes-Benz. Об этом
В милицию обратился мужчина и сообщил, что с его автомобиля сняли колеса и похитили автозапчасти. Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что хищение совершил 40-летний мужчина. Похищенное имущество он вывез к себе на дачу.
Как пояснил сам задержанный, колеса были эксклюзивные. Он давно такие искал. Увидев их на Mercedes, решил похитить.
Материал проверки передали в РОСК для дачи правовой оценки.
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Хищение совершил 40-летний мужчина. Похищенное имущество он вывез к себе на дачу.
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