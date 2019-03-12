«Эксклюзивные колеса, давно такие искал». В Минске мужчина «разул» Mercedes

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который похитил колеса и автозапчасти от припаркованного Мercedes-Benz. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

В милицию обратился мужчина и сообщил, что с его автомобиля сняли колеса и похитили автозапчасти. Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что хищение совершил 40-летний мужчина. Похищенное имущество он вывез к себе на дачу.

Как пояснил сам задержанный, колеса были эксклюзивные. Он давно такие искал. Увидев их на Mercedes, решил похитить.

Материал проверки передали в РОСК для дачи правовой оценки.