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СК рассказал, превышал ли вратарь ФК «Витебск» скорость перед аварией, в которой погибли он с семьей
Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, погибший 17 декабря в ДТП вместе с женой и маленьким сыном, в момент
— Следователи установили скорость движения Kia, за рулем которой находился вратарь футбольного клуба «Витебск». Она составила 113 километров в час. Спортсмен не нарушил скоростной режим: на этом участке трассы М1 легковые авто могут ехать со скоростью 120 километров в час. Эвакуатор, с которым столкнулась иномарка, двигался со скоростью 60 километров в час, — сообщила Оксана Лазько.
На участке дороги М1 находился временный предупреждающий знак «Гололедица», снежных заносов и переметов в этом месте трассы не было.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 17 декабря 2018 года Андрей Щербаков с женой и двумя сыновьями возвращался домой в Витебск из столичного аэропорта — семья прилетела с отдыха в Египте. За рулем Kia находился глава семьи.
По официальной информации ГАИ, около 19.00 на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России, возле деревни Ромашково Толочинского района водитель Kia не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор, который ехал в сторону столицы. Удар был такой силы, что футболист, его жена Анна и 6-летний сын Артем погибли сразу. Выжить в ДТП удалось только младшему из всей семьи — 3-летнему Глебу. Водитель эвакуатора не пострадал.
Шины на автомобиле были зимние. Наиболее вероятной причиной ДТП в Госавтоинспекции называли нарушение скоростного режима. При этом родственники погибшего футболиста и некоторые его коллеги
По факту ДТП
В интервью TUT.BY мама погибшего футболиста Наталья Богатенко
— Мы знаем достоверно, что происходило в момент ДТП, вплоть до последних слов и вздохов — сохранилась запись регистратора. Ее видел мой брат, — рассказывает Наталья Богатенко. — По дороге Андрей с Аней разговаривали, смеялись, играла музыка. Дети сидели сзади с планшетом. И потом — этот скользкий участок, машину понесло. Но в последних словах Андрея (он выругался, но так, не крепко, довольно сдержанно при детях) не было испуга. Чувствовалось, что он произносит это спокойно. То есть они с Аней не поняли даже, что это — все. А потом — удар. Сын пытался выровнять машину, но…
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СК рассказал, превышал ли вратарь ФК «Витебск» скорость перед аварией, в которой погибли он с семьей
Следователи установили скорость движения Kia, за рулем которой находился вратарь футбольного клуба «Витебск».
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