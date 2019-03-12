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СК рассказал, превышал ли вратарь ФК «Витебск» скорость перед аварией, в которой погибли он с семьей

13.03.2019 15:35 — Разное | Tut.by  
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Вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, погибший 17 декабря в ДТП вместе с женой и маленьким сыном, в момент аварии не нарушал скоростной режим — к такому выводу пришли следователи. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.


ДТП 17 декабря 2018 года на трассе М1. Фото: Следственный комитет

— Следователи установили скорость движения Kia, за рулем которой находился вратарь футбольного клуба «Витебск». Она составила 113 километров в час. Спортсмен не нарушил скоростной режим: на этом участке трассы М1 легковые авто могут ехать со скоростью 120 километров в час. Эвакуатор, с которым столкнулась иномарка, двигался со скоростью 60 километров в час, — сообщила Оксана Лазько.

На участке дороги М1 находился временный предупреждающий знак «Гололедица», снежных заносов и переметов в этом месте трассы не было.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 17 декабря 2018 года Андрей Щербаков с женой и двумя сыновьями возвращался домой в Витебск из столичного аэропорта — семья прилетела с отдыха в Египте. За рулем Kia находился глава семьи.

По официальной информации ГАИ, около 19.00 на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России, возле деревни Ромашково Толочинского района водитель Kia не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор, который ехал в сторону столицы. Удар был такой силы, что футболист, его жена Анна и 6-летний сын Артем погибли сразу. Выжить в ДТП удалось только младшему из всей семьи — 3-летнему Глебу. Водитель эвакуатора не пострадал.

Шины на автомобиле были зимние. Наиболее вероятной причиной ДТП в Госавтоинспекции называли нарушение скоростного режима. При этом родственники погибшего футболиста и некоторые его коллеги утверждали, что Андрей Щербаков был осторожным водителем и не лихачил на дороге.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

В интервью TUT.BY мама погибшего футболиста Наталья Богатенко рассказывала:

— Мы знаем достоверно, что происходило в момент ДТП, вплоть до последних слов и вздохов — сохранилась запись регистратора. Ее видел мой брат, — рассказывает Наталья Богатенко. — По дороге Андрей с Аней разговаривали, смеялись, играла музыка. Дети сидели сзади с планшетом. И потом — этот скользкий участок, машину понесло. Но в последних словах Андрея (он выругался, но так, не крепко, довольно сдержанно при детях) не было испуга. Чувствовалось, что он произносит это спокойно. То есть они с Аней не поняли даже, что это — все. А потом — удар. Сын пытался выровнять машину, но…

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Следователи установили скорость движения Kia, за рулем которой находился вратарь футбольного клуба «Витебск».
 
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