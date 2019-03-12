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Председатель Ассоциации белорусских банков избран зампредом координационного совета ФБА ЕАС

13.03.2019 15:44 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Ассоциации белорусских банков (АББ) Александр Кучинский избран заместителем председателя координационного совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), сообщили в пресс-службе АББ.

""Нам хотелось бы, чтобы финансовый сектор Республики Беларусь имел весомый голос в нашей ассоциации, а программы, реализуемые белорусскими кредитно-финансовыми учреждениями, нашли отражение в наших проектах", - отметил председатель координационного совета ФБА ЕАС Александр Мурычев на состоявшемся в Москве общем собрании этого интеграционного объединения.

В свою очередь А.Кучинский напомнил, что в прошедшем году Ассоциация белорусских банков с целью развития сотрудничества белорусских кредитно-финансовых учреждений с банками Евразии и установления более тесных связей в области финансирования взаимной торговли и инвестиционных проектов вступила в ФБА ЕАС.

"Уже сегодня мы предлагаем отечественным кредитно-финансовым учреждениям и их клиентам из различных сфер бизнеса участие в программах, реализуемых этим объединением. В частности, ФБА ЕАС формирует "Банк проектов", созданный с целью поиска инвесторов, бизнес-партнеров, координации многосторонних проектов. Для поиска и внедрения инновационных технологий и оборудования в интересах участников и партнеров ассоциации действует Центр инновационных технологий. Совместно с Национальным платежным советом России разработана концепция создания цифровой платформы Евразийского экономического союза, Европейского Союза и Китая под названием "Цифровой пояс", реализация которой рассчитана до 2022 года", - добавил он.

По информации пресс-службы, на собрании подведены итоги деятельности ассоциации за минувшие 5 лет, утверждены направления работы на 2019 год и предстоящий пятилетний период, избраны руководящие органы ФБА ЕАС.

Основная цель деятельности Финансово-банковская ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества - развитие межбанковского сотрудничества государств - членов ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ЕС. Членами и партнерами ФБА ЕАС являются 42 структуры, в том числе финансово-банковские ассоциации России, СНГ, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Центральной и Восточной Европы, банки и коммерческие структуры Китая, Казахстана, Словении, России, Румынии, Узбекистана.

На площадке ФБА ЕАС действуют Универсальная товарно-сырьевая биржа Евразийского сотрудничества; Евразийский центр управления человеческими ресурсами; Евразийский международный консалтинговый центр; Евразийский контакт-центр; Международный юридический центр "Шелковый путь"; Международный Евразийский таможенно-логистический холдинг; в настоящее время создается Финансовый фонд.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.

 
 
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Председатель Ассоциации белорусских банков (АББ) Александр Кучинский избран заместителем председателя координационного совета Финансово-банковской ассоциации...
 
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