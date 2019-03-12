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Экстралига. Хоккеисты «Юности» вышли в ½ финала плей-офф
Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стал известен третий полуфиналист, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Компанию «Динамо-Молодечно» и «Неману», которые добрались до этой стадии ранее, составила минская «Юность».
В четвертом матче четвертьфинальной серии дружина Михаила Захарова взяла верх над хоккеистами моллодежной сборной – 4:1 – в матче и 4:0 – в серии.
Таким образом, в плей-офф чемпионата Беларуси не известен лишь один полуфиналист. В серии «Шахтера» и жлобинского «Металлурга» счет 3:1 в пользу «горняков». Пятая игра пройдет 13 марта в Солигорске.
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Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею стал известен третий полуфиналист, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Компанию «Динамо-Молодечно» и...
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