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Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

13.03.2019 15:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко 13 марта провела матч 1\8 финала на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В борьбе за выход в четвертьфинал она встречалась с восьмой ракеткой мира – немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер. Матч получился интригующим и неоднозначным. Белоруска проиграла первый сет – 1:6, выиграла второй – 6:4 и вела в третьем – 4:1, но все же уступила – 4:6.

Вечером 13 марта Соболенко вновь выйдет на корт, на сей раз в рамках четвертьфинала парного разряда.
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко 13 марта провела матч 1\8 финала на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе...
 
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