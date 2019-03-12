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Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой

13.03.2019 14:57 — Разное | СТВ  
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Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках.  

Снимок появился на странице в Instagram. 

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой
Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Младшей дочери актрисы – Александре – исполнилось семь лет. Мама трогательно поздравила девочку с праздником.  

Мария Машкова:
Шнурочек! Закрывай глаза – загадывай! Все сбудется – это очевидно! Мама.  

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой
Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Актриса опубликовала видео, на котором она беременна дочерью, а затем свежее фото повзрослевшей девочки. А «триптих» Машкова завершила фото отца с новорожденной внучкой на руках.  

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой
Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Мария Машкова:  
Ну и в финале. Для триптиха. ДЕД МАШКО.  

В середине февраля появилась информация о том, что Владимир Машков уходит из кино (читать далее).   
 
 
Ссылка на источник 29
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Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках.   Снимок появился на...
 
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