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Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой
Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках.
Снимок появился на странице в Instagram.
Младшей дочери актрисы – Александре – исполнилось семь лет. Мама трогательно поздравила девочку с праздником.
Мария Машкова:
Актриса опубликовала видео, на котором она беременна дочерью, а затем свежее фото повзрослевшей девочки. А «триптих» Машкова завершила фото отца с новорожденной внучкой на руках.
Мария Машкова:
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Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках. Снимок появился на...
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