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«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

13.03.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пилотный проект «Сердечная команда» в Гродно объединил врачей скорой помощи и кардиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллеги обмениваются информацией о пациентах с помощью специальных планшетов. Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. 20-ю гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи. Как это работает? Материал Галины Буро.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

Калиновского, 59. Болит сердце. На скамейке возле первого подъезда.

Считанные минуты – и бригада скорой помощи на месте. Мужчине стало плохо прямо во дворе дома. Боль в левой половине груди, слабость, отдышка.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

— Инфарктов, инсультов не было?

— Давление повышается?

— Бывает иногда.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни
Врач скорой помощи проводит детальный осмотр, обязательно ЭКГ. Данные пациента тут же заносит в специальный планшет.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

Галина Буро, СТВ:
С виду это обычный планшет, только начинка – медицинского характера. Программное обеспечение разработали специалисты гродненского кардиоцентра, чтобы общение между врачом скорой помощи и кардиологом сделать как можно более оперативным.

На деле это выглядит так: пациента еще только везут, а у дежурной бригады кардиоцентра на таком же планшете срабатывает сигнал – и на руках – полная картина болезни.

В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

А если операционная свободна, кардиоцентр готовится к экстренной госпитализации. Как в случае с Григорием Хомко из Лидского района. Три дня назад скорая доставила его с инфарктом. Врачи сработали четко – и мужчина уже идет на поправку.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

Григорий Хомко, житель деревни Поречье:
Врачам надо поклониться за такое быстрое оказание помощи!

В планах у гродненских врачей оснастить такими гаджетами все станции скорой помощи региона. Ведь порой цена жизни – всего несколько секунд.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

Александр Черняк, хирург Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Острый коронарный синдром говорит нам о том, что сердце начинает погибать. Чем быстрее открыть артерию, которая снабжает данный участок сердца, тем, соответственно, мы спасем, во-первых, жизнь пациенту и, насколько это будет позволять именно время, сохраним качество его жизни.

Оперативный обмен информацией между врачами используется в большинстве стран Европы. В наших клиниках передовой опыт по белорусским IT-технологиям.

«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Пилотный проект «Сердечная команда» в Гродно объединил врачей скорой помощи и кардиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллеги...
 
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