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Саакашвили: Путин - враг, но нападать на Беларусь не будет

13.03.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объяснил, почему захватывать Беларусь не входит в военные планы России, а также заявил, что вернется в Украину 1 апреля, после того, как нынешний президент Петр Порошенко не попадет, по его мнению, во второй тур новых президентских выборов. 



Саакашвили: Путин - враг, но нападать на Беларусь не будет
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Настоящее время собрало главные заявления политика.

Лишился гражданства и веса

Как только меня лишили гражданства Украины, я начал стремительно худеть. Я лишился не только гражданства, но и лишних килограммов. Нет худа без добра.


На что живет

У меня контракт с Академией спикеров Нидерландов, которая организовывает для меня лекции в разных странах. Платят не так, чтобы сильно. Но за одну лекцию платят больше, чем я получал как губернатор Одесской области. У меня были лекции в Нидерландах, Польше. Сейчас собираюсь в Германию. Лекции на политические темы. Кроме того, если я встречаюсь с грузинскими мигрантами, там есть свой фонд. Также есть украинцы, не олигархи, которые помогают. Я бы не сказал, что имею большие материальные ресурсы, к сожалению.

Разговор с Порошенко во время оккупации Крыма

Когда происходили эти события (оккупация Крыма), у меня был разговор с Петром Порошенко. Он мне сказал: Знаешь, Миша, свыкся с мыслью о том, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма у нас не будет, но зато у нас будет членство в Евросоюзе и НАТО.

Разочарование в Порошенко

Я думал, что у него есть исторический шанс и он как амбициозный человек его не упустит. Я жестоко ошибался. Потому что ему власть нужна для достижения других целей - быть богаче. Короче, барыга он, а не государственный деятель. 

О втором сроке Порошенко

Если Порошенко останется (президентом), Россия устроит на Дунае границу с Евросоюзом. А Украина останется без самой важной своей части - Юга.

Порошенко и Зеленский

Вот говорят: Зеленский - актер. Порошенко настоящий актер. Зеленский по сравнению с ним жалкий любитель. Порошенко - большой драматический актер. 

Думаю, что Зеленский - реально антисистемный кандидат. Система настолько всем надоела, что они готовы идти за новым. 


Кто больший враг: Порошенко или Путин?

Однозначно, враг для нас всех - Путин. А Порошенко - это большая проблема. Порошенко убивает Украину, как Иванишвили убивает Грузию. Путина они в каком-то смысле устраивают. Путин не нападет на Украину полномасштабно, потому что, во-первых, боится международной реакции, а во-вторых, считает, что Украина саморазрушится. И он не так далек от истины. 

О Тимошенко

У меня к ней своя слабость есть. Я ее знаю много лет.  У нас много разногласий. Но когда меня лишили гражданства, она выразила солидарность. Она реально сильный человек. Она политик в чистом виде. 

Вернется в Украину 1 апреля

У меня авиабилет на 1 апреля этого года. Я лечу в Варшаву, а потом в Киев. Собираюсь приземлиться в Борисполе. Я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ. 

Возвращение украинского гражданства

Я его верну через суды. Сейчас дело застряло. Суды не выносят окончательное решение, потому что это явная фальсификация. 

О перспективе стать премьером Украины

В Украине много интересных молодых людей. Я готов им советовать, делиться с ними опытом. 

Хотел стать мэром Одессы

Больше всего я жалею, что у меня не было возможности стать мэром Одессы. Я так хотел поднять Одессу. Я так хотел ее развить. 

Когда Украина вернет Донбасс и Крым

При первом же кризисе в Кремле Украина, которая будет сама в форме, вернет себе Донбасс и Крым. Кстати, Крым (вернет) быстрее, чем Донбасс, потому что на Донбассе было пролито больше крови, это всегда создает сложности. 


Военные планы России

Нападать и захватывать Беларусь нет смысла, потому что россияне и так считают, что эта страна их. На НАТО Путин не сможет напасть. Я думаю, он может отхватить арктическую зону Финляндии, потому что там очень много нефти и газа. Финляндия - не член НАТО, но западная страна. 




 
 
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объяснил, почему захватывать Беларусь не входит в военные планы России, а также заявил, что вернется в Украину 1 апреля,...
 
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