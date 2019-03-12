Служба требует признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ» информацию о пытках в Магнитогорске.





Претензии ФСБ касаются двух материалов «Новой газеты» о гражданине Кыргызстана Хуснидине Зайнабидинове, задержанном вскоре после взрыва дома в Магнитогорске.





Жена и правозащитники рассказывали корреспонденту о том, что мужчину пытали местные силовики, однако через несколько дней после первой публикации челябинский прокурор Виталий Лопин заявил, что тот якобы отказался от своих слов.





Как отмечается в исковом заявлении, «допущенные (в статьях «Новой» — ред.) высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний».





«Поэтому содержательно-смысловая направленность высказываний о применении в отношении гражданина пыток, насилия со стороны органа, являющегося элементом механизма защиты прав, свобод и достоинства личности, бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», — считают в ведомстве.





ФСБ требует удалить указанные материалы с сайта «Новой» и опубликовать опровержение.





Предварительное заседание по иску назначено на 21 марта.