ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вспомнили о "репутации": ФСБ требует от "Новой газеты" удалить статьи о пытках

13.03.2019 15:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину.

Служба требует признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ» информацию о пытках в Магнитогорске.

Претензии ФСБ касаются двух материалов «Новой газеты» о гражданине Кыргызстана Хуснидине Зайнабидинове, задержанном вскоре после взрыва дома в Магнитогорске. 

Жена и правозащитники рассказывали корреспонденту о том, что мужчину пытали местные силовики, однако через несколько дней после первой публикации челябинский прокурор Виталий Лопин заявил, что тот якобы отказался от своих слов.

Как отмечается в исковом заявлении, «допущенные (в статьях «Новой» — ред.) высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний». 

«Поэтому содержательно-смысловая направленность высказываний о применении в отношении гражданина пыток, насилия со стороны органа, являющегося элементом механизма защиты прав, свобод и достоинства личности, бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», — считают в ведомстве.

ФСБ требует удалить указанные материалы с сайта «Новой» и опубликовать опровержение.

Предварительное заседание по иску назначено на 21 марта.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из России — с победой!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика