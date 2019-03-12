﻿ Как сделать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как сделать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ?

13.03.2019 15:46 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Как сделать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ?
Фото из открытых источников

В Беларуси утверждено Положение о порядке перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или оказания с недостатками, а также перерасчета платы за коммунальные услуги за период перерывов в их оказании.

Согласно Постановлению Совета Министров от 28 февраля 2019 года №133 перерасчет платы в случае оказания основных ЖКУ с недостатками или их неоказания производится на основании претензионного акта либо акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления со дня поступления к исполнителю устного или письменного обращения потребителя.

Перерасчет должны проводить в отношении всех потребителей этой услуги в многоквартирном или блокированном жилом доме за месяц, в котором к исполнителю поступило обращение одного из потребителей.

Как сделать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ? В Беларуси намерены снизить плату за плохо оказанные коммунальные услуги

Если же в подъезде многоквартирного жилого дома выявлен факт неоказания услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений либо ее оказания с недостатками, производится перерасчет в отношении проживающих в этом подъезде.

В случае если исполнитель не оказал основную жилищно-коммунальную услугу или оказал ее с недостатками в связи с действиями (бездействием) юридического или физического лица, он имеет право требовать возмещения виновным лицом суммы выполненного перерасчета платы. При оказании услуги по техническому обслуживанию не в полном объеме перерасчет платы производится за месяц, в котором поступило обращение потребителя.

Как сделать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ?
Требует доработки! Читатель "АиФ" не подписал договор о теплоснабжении
Подробнее

Размер платы за услугу по техническому обслуживанию уменьшается исходя из вида невыполненных работ: на 10% - если это работы по содержанию конструктивных элементов жилых домов, на 25% - работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем (из них 5% - отопление, 5% - вентиляция, 5% - горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), 5% - электроснабжение, 5% - газоснабжение). Документом также утвержден типовой договор об оказании услуг по водоснабжению и (или) водоотведению (канализации).

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На основании чего производится перерасчет за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги? А. Скобяков, Минск
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте запустили оплату проезда в общественном транспорте с помощью смартфона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика