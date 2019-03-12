Как сделать перерасчет за некачественно оказанные услуги ЖКХ?

В Беларуси утверждено Положение о порядке перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги в случае их неоказания или оказания с недостатками, а также перерасчета платы за коммунальные услуги за период перерывов в их оказании.

Согласно Постановлению Совета Министров от 28 февраля 2019 года №133 перерасчет платы в случае оказания основных ЖКУ с недостатками или их неоказания производится на основании претензионного акта либо акта независимой проверки (экспертизы) или судебного постановления со дня поступления к исполнителю устного или письменного обращения потребителя.

Перерасчет должны проводить в отношении всех потребителей этой услуги в многоквартирном или блокированном жилом доме за месяц, в котором к исполнителю поступило обращение одного из потребителей.

Если же в подъезде многоквартирного жилого дома выявлен факт неоказания услуги по санитарному содержанию вспомогательных помещений либо ее оказания с недостатками, производится перерасчет в отношении проживающих в этом подъезде.

В случае если исполнитель не оказал основную жилищно-коммунальную услугу или оказал ее с недостатками в связи с действиями (бездействием) юридического или физического лица, он имеет право требовать возмещения виновным лицом суммы выполненного перерасчета платы. При оказании услуги по техническому обслуживанию не в полном объеме перерасчет платы производится за месяц, в котором поступило обращение потребителя.

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Размер платы за услугу по техническому обслуживанию уменьшается исходя из вида невыполненных работ: на 10% - если это работы по содержанию конструктивных элементов жилых домов, на 25% - работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных систем (из них 5% - отопление, 5% - вентиляция, 5% - горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), 5% - электроснабжение, 5% - газоснабжение). Документом также утвержден типовой договор об оказании услуг по водоснабжению и (или) водоотведению (канализации).