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В США актеры и бизнесмены платили взятки, чтобы их дети учились в Стэнфорде

13.03.2019 15:03 — Разное | KYKY  
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Минюст США раскрыл самую крупную схему мошенничества в своей практике. Она касалась поступления в вузы: более 50 американцев платили взятки, чтобы устроить своих детей в престижные университеты и колледжи, пишет CNN. Среди них есть актеры и бизнесмены, которых вы знаете.

Детей определяли в Йельский и Стэнфордский университеты, университеты Джорджтауна, Техаса, Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Организатором был 58-летний Уильям Сингер – руководитель компании Key Worldwide Foundation. Она якобы готовила детей к поступлению, но на самом деле отправляла на экзамены подставных лиц. Также организация приписывала им несуществующие спортивные достижения. Взятки передавали под видом пожертвований: всего родители потратили от 200 тысяч долларов до 6,5 миллиона.


Уильям Сингер полностью признал свою вину. Он также дал показания против тех, с кем работал и куму помогал. Самые известные из его клиентов – Фелисити Хаффман (она снималась в «Отчаянных домохозяйках»). Хоффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь поступила в колледж. Обвинения предъявили и Лоре Лафлин (она знакома общественности ролью в «Полном доме»). Согласно следствию, она устроила двух своих дочерей в университет за 500 тысяч долларов. Актрисам грозит до 20 лет тюрьмы.


Студентов обвинения пока не коснулись. В Минюсте говорят, что они сами не знали, что поступили в результате мошенничества. Но есть предположение, что им предъявят обвинения позже.

 
 
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Минюст США раскрыл самую крупную схему мошенничества в своей практике. Она касалась поступления в вузы: более 50 американцев платили взятки, чтобы устроить своих...
 
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