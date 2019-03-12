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В США актеры и бизнесмены платили взятки, чтобы их дети учились в Стэнфорде
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Минюст США раскрыл самую крупную схему мошенничества в своей практике. Она касалась поступления в вузы: более 50 американцев платили взятки, чтобы устроить своих детей в престижные университеты и колледжи,
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Минюст США раскрыл самую крупную схему мошенничества в своей практике. Она касалась поступления в вузы: более 50 американцев платили взятки, чтобы устроить своих...
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